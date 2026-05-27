Premios Ardán
Zona Franca disingue a Inasus por su excelencia
redacción
Lalín
Zona Franca de Vigo ha distinguido a la empresa lalinense Inasus por su excelencia en sus Premios Ardán. La sociedad dezana es una de las ocho que se incorporan a estos reconocimientos y lo hace con cinco indicadores, el máximo de los establecidos.
Zona Franca destaca de Inasus que lleva la ingeniería gallega a proyectos de todo el mundo a través de fachadas estructurales, materiales avanzados y soluciones técnicas de alta especialización. Destaca su visión internacional y su capacidad para crear proyectos de alto nivel.
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