Xuntanza Popular de la UMPL el 13 de junio

Las Insuas de Gres acogerán el 13 de junio la Xuntanza Popular de la Unión Musicial Ponte Ledesma. Comenzará a las 13:00 horas con un concierto de la UMPL y seguirá con la comida, que incluye entremeses, empanada, pulpo, churrasco, pan, bebida, postres y café, a 37 euros para socios, 40 para el resto y 15 para niños. También animarán la jornada O Arco de Merza y DJ Toni Salvaje.