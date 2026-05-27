Siete empresas registran ofertas ante la Xunta para construir 17 pisos en Lalín

La Xunta de Galicia recibió siete ofertas para ejecutar las obras de construcción de 17 nuevas viviendas de promoción pública en Lalín, un proyecto licitado por casi 3,3 millones de euros y financiado con fondos autonómicos. Los inmuebles se levantarán en una parcela del Agro de Lalín de Arriba cedida gratuitamente por el Concello.

El edificio contará con viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, en una zona residencial consolidada y bien comunicada. El proyecto incorpora criterios de accesibilidad, calidad y eficiencia energética, con aerotermia en la cubierta y paneles fotovoltaicos.

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Las viviendas tendrán cualificación permanente y estarán dirigidas a personas inscritas en el Rexistro de Demandantes de Lalín, tanto vecinos como trabajadores del municipio. La actuación se enmarca en el objetivo de la Xunta de alcanzar 8.000 viviendas públicas en 2028 y 10.000 para 2030.