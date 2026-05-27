Vivienda pública
Siete empresas registran ofertas ante la Xunta para construir 17 pisos en Lalín
redacción
La Xunta de Galicia recibió siete ofertas para ejecutar las obras de construcción de 17 nuevas viviendas de promoción pública en Lalín, un proyecto licitado por casi 3,3 millones de euros y financiado con fondos autonómicos. Los inmuebles se levantarán en una parcela del Agro de Lalín de Arriba cedida gratuitamente por el Concello.
El edificio contará con viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, en una zona residencial consolidada y bien comunicada. El proyecto incorpora criterios de accesibilidad, calidad y eficiencia energética, con aerotermia en la cubierta y paneles fotovoltaicos.
Las viviendas tendrán cualificación permanente y estarán dirigidas a personas inscritas en el Rexistro de Demandantes de Lalín, tanto vecinos como trabajadores del municipio. La actuación se enmarca en el objetivo de la Xunta de alcanzar 8.000 viviendas públicas en 2028 y 10.000 para 2030.
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
- Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
- Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
- Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
- Teniente coronel Costas y capitán Mesías, dos vigueses en el Ejército de Tierra
- Muere un vecino de Guillade durante la subida a A Franqueira
- Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes