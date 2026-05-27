Seminario en la AED sobre ciberseguridad

La Asociación de Empresarios de Deza organiza este jueves una jornada formativa sobre la ciberseguridad en la empresa. Con inscripción gratuita, se llevará a cabo en la sede de la patronal, en Lalín, de 10.00 a 12.30 horas. El programa, en colaboración con Amtega, incluye demostraciones y la explicación de casos prácticos participativos para los asistentes.