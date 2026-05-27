Salen a licitación las obras para crear la senda peatonal entre Figueiroa y Toedo

La Xunta de Galicia sacó este miércoles a licitación las obras para construir una senda peatonal y ciclista de cerca de 2,4 kilómetros en la carretera PO-841, a su paso por el municipio de A Estrada. La actuación, presupuestada en 1,1 millones de euros y cofinanciada con fondos europeos Feder, conectará el núcleo urbano estradense con el polígono industrial de Toedo a través de un itinerario pensado para mejorar la seguridad vial y favorecer la movilidad sostenible.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, presentó el proyecto acompañada por la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, y el alcalde estradense, Gonzalo Louzao. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 22 de junio.

El nuevo recorrido contará con un ancho mínimo de 1,8 metros y discurrirá por una zona con elevada intensidad de tráfico, en la que se encuentran además el tanatorio y distintas instalaciones deportivas. El objetivo principal es facilitar desplazamientos seguros tanto para peatones como para ciclistas.

Durante la presentación, la conselleira destacó que la iniciativa forma parte de la apuesta autonómica por unas «carreteras más humanas y sostenibles», dentro del Plan de sendas de Galicia. «Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía, reforzar la seguridad vial y seguir apostando por esa Galicia Calidade», señaló.

Las obras incluirán además diferentes actuaciones complementarias. Entre ellas figura la colocación de pavimento podotáctil en los extremos de la senda, en las paradas de autobús y en los pasos de peatones, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y advertir de posibles puntos de peligro.

El proyecto contempla también la ejecución de dos estructuras de hormigón prefabricado en los puntos en los que el itinerario cruza dos cauces, ampliando así la plataforma existente para ganar espacio suficiente para la senda. Asimismo, se construirán muros de perpiaño en varias parcelas con desnivel respecto a la carretera y se acometerán mejoras en la red de drenaje, en las canalizaciones de comunicación y en la señalización.

Por su parte, el alcalde Gonzalo Louzao agradeció la implicación de la Consellería con A Estrada y bromeó con la frecuencia de las visitas institucionales. «Nos vemos mucho y eso es bueno, porque implica que la Consellería invierte en nuestro Concello», afirmó entre risas.

El regidor recordó además que esta actuación era una demanda histórica de los vecinos de la parroquia de Toedo, varios de los cuales estuvieron presentes en la presentación del proyecto.

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Louzao aprovechó también para poner en valor otras inversiones actualmente en marcha por parte del departamento autonómico dirigido por Martínez Allegue, como la ampliación de la AG-59 hasta O Rollo, ya en ejecución, o los avances para promover vivienda pública en A Estrada después de dos décadas sin iniciativas de este tipo.