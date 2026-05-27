Rodeiro mejorará los accesos a Barrio, Lamazares y Melide

Rodeiro celebró ayer su primera junta de gobierno local presidida por el alcalde en funcoines, Alberte Lamazares, debido a la baja médica del actual regidor, José Luis Camiñas (la delegación de funciones salió publicada este martes en el BOP). Uno de los puntos fue la aprobación de una solicitud económica para ejecutar actuaciones de mejora del firme en distintas vías municipales, dentro del Plan Vía Depo. Rodeiro dispondrá de una aportación de 189.634 euros sobre un total de 203.976. Las obras previstas incluyen la mejora «dos accesos aos lugares de Barrio, Lamazares, dirección Coreixas e acceso a Melide», indica Lamazares. Añade que son actuaciones muy necesarias debido al avanzado estado de deterioro de estas pistas, «nas que non se realizaban intervencións de importancia desde fai décadas».

El ejecutivo de coalición quiere destacar el compromiso continuo con la mejora de la red viaria del municipio, «aproveitando todos os fondos dispoñibles procedentes de diferentes administracións públicas» e insiste en la buena situación económicas de las arcas locales, «que permite asumir a achega municipal correspondente (en este caso, poco más de 13.000 euros) correspondente sen perder ningunha liña de axuda ou subvención».

La sesión permitió sacar adelante otras cuestiones como la firma del convenio con la Xunta para participar en el programa autonómico de erradicación de la avispa asiática, y quedó certificada la obra en la pista en dirección a Ourín, en el que el gobierno local invirtió 116.879 euros, «nunha obra considerada de máxima necesidade para os veciños e veciñas desa zona». El ejecutivo local remata indicando que «continuamos traballando na mellora dos servizos e infraestruturas municipais, co obxectivo de ofrecer maiores condicións de seguridade e calidade de vida á veciñanza».