El PSOE denuncia confusión con el Bono Comercio de Lalín y la AED advierte que todavía no está activo

La portavoz municipal socialista de Lalín, Alba Forno, reclamará explicaciones al gobierno local de Lalín por la confusión generada en torno a la puesta en marcha de la campaña de los Bonos Comercio, después de que varias personas pudieran registrarse y descargar bonos descuento en formato QR a través de la plataforma habilitada en internet y de las aplicaciones móviles, pese a que no existe todavía una comunicación pública oficial sobre el inicio de la iniciativa. Señala que la web específica y las aplicaciones para dispositivos portátiles ya permitían acceder al sistema y obtener los bonos, aunque al consultar el apartado de establecimientos adheridos no figuraba ningún comercio disponible. Esta situación, sostienen, provocó dudas entre vecinos y usuarios, que desconocían si los descuentos podían utilizarse ya o si la campaña seguía pendiente de activación. Forno indica además que algunas personas trasladaron su sorpresa tras comprobar que los bonos descargados aparecían con una fecha de caducidad próxima.

Forno considera que lo ocurrido puede deberse a un problema de coordinación o a una apertura anticipada de la plataforma antes de completar todo el proceso de adhesión de los negocios y de comunicación pública. En todo caso, entiende que el Concello debe aclarar la situación “de inmediato” para evitar más confusión entre la ciudadanía y el comercio local.

La aclaración llegó desde la Asociación de Empresarios de Deza (AED), entidad encargada de gestionar la campaña conforme al convenio de colaboración firmado con el Concello de Lalín. La asociación explicó que todavía no está fijada la fecha de lanzamiento de los Bonos Comercio y que la empresa responsable de la elaboración de la página web y de la aplicación está realizando desde hace días pruebas técnicas previas. En ese contexto, indicó que durante esos ensayos se abrió provisionalmente la navegación de la página web que se está ultimando, con el objetivo de testar internamente el comportamiento de los usuarios, lo que permitió que algunas personas procediesen a descargar bonos.

La AED subraya que esos bonos no tienen validez y que la descarga válida no se activará hasta que se anuncie oficialmente el lanzamiento definitivo de la campaña. La entidad quiso dejar claro que «eses bonos carecen de validez e que ata que se anuncie el lanzamiento definitivo da campaña non se activará a descarga válida».

Forno recuerda que el Bono Comercio fue una iniciativa impulsada por el grupo socialista y aprobada en el pleno municipal, después de años defendiendo la creación de una herramienta de apoyo al pequeño comercio en Lalín. Desde el PSOE se asegura que valora que se estén dando pasos para poner en marcha la campaña, aunque mantienen sus críticas por la dotación económica prevista.

«Nós sempre defendemos esta iniciativa porque cremos que pode ser unha ferramenta moi positiva para apoiar o comercio local e dinamizar o consumo en Lalín. Alegrámonos de que se sigan dando pasos para a súa posta en marcha, aínda que seguimos considerando insuficiente a contía destinada polo goberno local», señalan los socialistas.

En este sentido, el grupo municipal recuerda que su propuesta pasa por habilitar una partida de alrededor de 40.000 euros para desarrollar una campaña más ambiciosa y con mayor impacto económico en el tejido comercial de la villa. Los socialistas sostienen que una iniciativa de estas características debe contar con una planificación clara, información pública suficiente y garantías tanto para los usuarios como para los negocios participantes.

Para rematar los socialistas anuncian que formulará preguntas en el próximo pleno municipal para conocer en qué situación real se encuentra la campaña, cuándo entrará definitivamente en funcionamiento y por qué motivo se pudieron descargar bonos sin que existiese información pública previa ni comercios adheridos visibles en la plataforma.