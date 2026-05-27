Feira da Sidra
Se ponen a la venta 4.000 vasos para la degustación a un precio de 9 euros
Se podrán adquirir los miércoles y los sábados en un local habilitado en el Novo Mercado
redacción
El precio del vaso de la XIII Feira da Sidra de A Estrada será de 9 euros, supone un aumento de 2 euros con respecto a la edición de 2025, según han confirmado la Asociación Maceira e Sidra y el Concello da Estrada, que ponen en marcha este miércoles la venta anticipada para el evento, que se celebrará el 6 de junio en la Praza da Constitución.
Ese importe dará derecho a participar en la degustación libre de las distintas sidras presentes durante la jornada, en la que se escanciarán unos 5.000 litros, 1.000 más que el año pasado. La organización busca además agilizar el acceso al recinto y evitar colas, incentivando la compra previa de más del 50% de los vasos.
En total se pondrán a la venta 4.000 unidades, en una edición que vuelve a superar el número de lagares participantes, con 24 procedentes de cinco países, además de productores locales y nacionales.
La experiencia de años anteriores respalda esta fórmula de venta anticipada, que ha ido creciendo progresivamente. Con el vaso ya adquirido, el público podrá acceder directamente a la degustación, que se completará con música en directo, tapas y la entrega del Grolo de Ouro, en una de las citas gastronómicas más destacadas del municipio.
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