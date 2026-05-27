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A Galiña Azul

La plantilla de Silleda se une a las movilizaciones

La plantilla de A Galiña Azul de Silleda realizó un paro como protesta contra el nuevo decreto.

La plantilla de A Galiña Azul de Silleda realizó un paro como protesta contra el nuevo decreto.

Redacción

Silleda

La plantilla de la escuela infantil de A Galiña Azul de Silleda hizo ayer un paro a las 11.00 horas para sumarse a las concentraciones convocadas contra el decreto que modifica las listas de sustituciones. Según indica la CIG, la modicación en dichas listas obliga a aceptar sustituciones aunque sea por corto espacio de tiempo para evitar «penalizaciones» como la desaparición en eses listados para cubrir bajas o reducciones de jornada de la persona titular de la plaza. El sindicato asegura que este nuevo decreto se traduce en «eliminación da mellora de emprego, chamamentos urxentes con prazos mínimos ou a imposición exclusiva dos medios electrónicos». Hubo concentraciones de protesta en Pontevedra, Vigo, A Coruña, Lugo, Ouresnse, Ferro y Santiago de Compostela.

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