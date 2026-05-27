Mouriscade subastará el 12 de junio 28 vacas frisonas desde 1.750 euros

La Diputación de Pontevedra celebrará el viernes 12 de junio la quinta subasta de animales de la ganadería de la Finca Mouriscade, en Lalín, en la que pondrá a disposición de las explotaciones de la provincia un total de 28 vacas frisonas. La cifra supone cinco ejemplares más que en la anterior puja, celebrada en diciembre de 2025, que se cerró con la adjudicación de 21 animales y la participación de 31 empresas.

El precio de salida de cada ejemplar será de 1.750 euros y las personas interesadas en participar deberán inscribirse hasta las 10.00 horas del 1 de junio a través de la sede electrónica de la Diputación, siguiendo las indicaciones del portal espefífico de la Finca Mouriscade. Durante la subasta no se admitirán ofertas por debajo del importe fijado en el catálogo. A partir de esa cantidad, las pujas se harán de viva voz, con incrementos de 50 euros, y concluirán cuando dejen de presentarse nuevas ofertas. En caso de empate se resolverá por sorteo.

Tercera de España

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La Finca Mouriscade está considerada, con datos de abril de 2026, la tercera mejor explotación ganadera de España por calidad genética y la segunda de la provincia de Pontevedra. En los últimos cuatro años, la ganadería dependiente de la Diputación pasó del puesto 35 al segundo en el índice combinado ICO. La institución destaca que esta evolución consolida la instalación ganadera situada en el municipio lalinenense como referencia agroganadera y que el trabajo del laboratorio y la selección genética contribuyen a mejorar la eficiencia productiva de las ganaderías de la provincia.