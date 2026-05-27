Dos mieles de Lalín logran dos oros en un concurso en Londres

La calidad de la miel producida en la comarca dezana es incuestionable y sus productores son a menudo reconocidos en certámenes nacionales y de ámbito internacional. Mel do Saldoiro y Dezabellas acaban de cosechar sendos galardones en los London Honey Awards celebrados entre los pasados días 10 y 11 en Londres. En la capital británica estas dos mieles presentadas en la categoría multifloral lograron sendas medallas de oro.

La miel de Dezabellas. / Cedida

Detrás de la empresa Mel do Saldoiro está Antonio Gómez Tapia, de la parroquia de Albarellos. Se trata este de un proyecto familiar con más de 80 años de tradición apícola. Sus colmenares se ubican en zonas de montaña libres de contaminación en los municipios de Lalín y Dozón. Envasa sus productos con garantía de la Indicación Geográfica Protegida (I.X.P.) Mel de Galicia. En este concurso London Honey Awards fueron reconocidas otra veintena de empresas apícolas españolas. Entre las gallegas también está otra lalinense entre las que se trajeron para casa la distinción dorada: Dezabellas. Con esta marca Álvaro Martínez García produce desde sus instalaciones de Soutullo (en la parroquia de Anseán) mieles de castaño, brezo y panal natural, con producción 100% natural y sin filtrar.

Excellent Taste Awards

Además, la marca Mel do Saldoiro fue reconocida en otro concurso celebrado también en Londres. En este caso los Excellent Taste Awards premiaron la calidad de este producto con la medalla de oro. Se trata de unprestigioso certamen internacional que evalúa y premia la calidad organoléptica de alimentos y bebidas de todo el mundo. El certamen está gestionado por una organización con sede en Londres y se divide principalmente en dos grandes sellos. Los Excellent Taste Awards son una distinción global aplicable a cualquier tipo de alimento o bebida a nivel mundial. Los denominados Mediterranean Taste Awards (MTA) consisten un sello específico para productos que desean destacar su origen, sus métodos tradicionales o su vinculación con la región mediterránea. Dentro de estos sellos existen categorías muy competitivas, como aceites de oliva, quesos, productos cárnicos, vinos y una sección muy destacada para mieles (Honey Award Category).

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La organización de este concurso no había actualizado la totalidad de los productos reconocidos y entre los confirmados solo aparecía Mel do Saldoiro. Tanto la marca de Antonio Gómez Tapia como las mieles de Álvaro Martínez han sido valoradas a nivel internacional en los últimos años, además de las que elabora, por ejemplo, el también lalinense David Liñares.