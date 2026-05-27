Iniciativa del BNG de Lalín
Mari Fernández propone un plan de atención a personas vulnerables
Denuncia la situación de «abandono» que sufren muchas familias en un momento de especial dificultad por el encarecimiento del coste de la vida
redacción
El BNG de Lalín reclama la puesta en marcha de un plan municipal de atención a familias y personas vulnerables para responder a lo que considera una emergencia socioeconómica creciente en el municipio. La formación nacionalista sostiene que el encarecimiento de la cesta de la compra, los combustibles, los costes energéticos, los impuestos municipales y el acceso a la vivienda agravan la situación de muchos hogares.
La propuesta pasa por convocar a todos los grupos municipales para diseñar medidas de política social con financiación propia del Concello e intervención directa. El BNG defiende que el incremento de ingresos municipales debe revertir especialmente en las personas con dificultades, después de que el gobierno local elevase tasas e impuestos y aumentase la recaudación.
Entre las actuaciones planteadas figuran ayudas a la alimentación, menús diarios, colaboración con comerciantes y empresas locales y la creación de una red municipal capaz de detectar casos de vulnerabilidad y ofrecer atención y cuidados. La formación considera que las políticas actuales, como las cestas natalicias, son insuficientes para cubrir las necesidades sociales y no logran frenar la pérdida de población.
El grupo nacionalista critica además que los servicios sociales municipales no respondan a la realidad de la ciudadanía. Según el BNG, la administración local cuenta con margen para impulsar medidas urgentes si establece prioridades y orienta sus recursos a proteger a las familias afectadas por la coyuntura económica.
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