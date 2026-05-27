Mari Fernández propone un plan de atención a personas vulnerables

El BNG de Lalín reclama la puesta en marcha de un plan municipal de atención a familias y personas vulnerables para responder a lo que considera una emergencia socioeconómica creciente en el municipio. La formación nacionalista sostiene que el encarecimiento de la cesta de la compra, los combustibles, los costes energéticos, los impuestos municipales y el acceso a la vivienda agravan la situación de muchos hogares.

La propuesta pasa por convocar a todos los grupos municipales para diseñar medidas de política social con financiación propia del Concello e intervención directa. El BNG defiende que el incremento de ingresos municipales debe revertir especialmente en las personas con dificultades, después de que el gobierno local elevase tasas e impuestos y aumentase la recaudación.

Entre las actuaciones planteadas figuran ayudas a la alimentación, menús diarios, colaboración con comerciantes y empresas locales y la creación de una red municipal capaz de detectar casos de vulnerabilidad y ofrecer atención y cuidados. La formación considera que las políticas actuales, como las cestas natalicias, son insuficientes para cubrir las necesidades sociales y no logran frenar la pérdida de población.

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El grupo nacionalista critica además que los servicios sociales municipales no respondan a la realidad de la ciudadanía. Según el BNG, la administración local cuenta con margen para impulsar medidas urgentes si establece prioridades y orienta sus recursos a proteger a las familias afectadas por la coyuntura económica.