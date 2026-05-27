La fuente de Praza de Galicia, con basura pese a su corta vida

Apenas dos semanas después de su inauguración, la zona ajardinada que rodea la nueva fuente de la Praza de Galicia ya luce con restos de basura y muestras de falta de civismo. Además de los plásticos del confeti lanzado por la París de Noia en la Festa do Salmon, también pueden apreciarse colillas y zonas movidas debido a las pisadas de los que no respetan este elemento ornamental.