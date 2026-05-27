225.000 euros para la mejora de la salud forestal en Deza-Tabeirós

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada por la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro; el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera; y la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, visitó el monte de gestión pública de O Sixto para comprobar el resultado de los trabajos silvícolas realizados con el objetivo de prevenir plagas y enfermedades en masas de coníferas.

Durante la visita, la conselleira destacó que la Xunta ha invertido más de 225.000 euros en este tipo de actuaciones en distintos montes del Distrito Forestal XVI Deza-Tabeirós, que incluye los municipios de Agolada, Cerdedo-Cotobade, Dozón y Forcarei. Estas intervenciones buscan mejorar la salud de las masas forestales y anticiparse a posibles problemas sanitarios.

En el caso concreto del monte de O Sixto, los trabajos se han desarrollado sobre más de cinco hectáreas con una inversión superior a los 15.000 euros. Las actuaciones incluyeron tareas de desbroce, poda baja y gestión de restos en un rodal de pino pinaster, así como desbroce, poda alta y tratamiento de restos en una masa de pino de Oregón.

La conselleira subrayó que estas labores son un ejemplo del trabajo continuado de la Administración autonómica en los montes de gestión pública, que en Galicia superan los 1.400 espacios y abarcan cerca de 230.000 hectáreas, lo que supone alrededor del 15 % de la superficie forestal de la comunidad. Además, destacó que la mayoría de estos montes cuentan con certificaciones de gestión sostenible.

Asimismo, el departamento autonómico recordó las medidas de apoyo a la propiedad privada, especialmente frente a enfermedades como las bandas del pino, con tratamientos gratuitos y ayudas a la silvicultura dotadas este año con 15 millones de euros.

Finalmente, la consellería también puso en valor la creación de un pastizal en este mismo monte, con una superficie de 13,5 hectáreas y una inversión superior a 177.500 euros, una actuación que favorece la biodiversidad, el desarrollo rural y la prevención de incendios mediante la ganadería extensiva.