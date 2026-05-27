Finaliza el plazo para solicitar reparaciones por problemas con 4G y 5G

El concejal de Nuevas Tecnologías y Conectividad del Concello de A Estrada, Manuel Magariños Maceiras, informó a la ciudadanía de que el plazo para solicitar la reparación gratuita de interferencias en la TDT provocadas por las redes 4G y 5G finalizará el próximo domingo 31 de mayo, por lo que recomienda no dejar la gestión para última hora.

El edil explicó que el despliegue de estas redes móviles de nueva generación puede ocasionar problemas en la recepción de la Televisión Digital Terrestre en algunos hogares del municipio. Para dar respuesta a estas incidencias sin coste para los usuarios, la entidad LLEGA700 se encarga de realizar las actuaciones técnicas necesarias en las instalaciones afectadas, garantizando así una correcta recepción de la señal.

Desde el Concello se insiste en que las personas que estén experimentando fallos en la señal deben contactar antes del 31 de mayo con el servicio de atención al usuario de LLEGA700, a través del teléfono gratuito 900 833 999, donde se gestionarán las incidencias sin coste. También está disponible el número 900 831 902 para consultas adicionales.

Noticias relacionadas

Manuel Magariños añadió que, si en el futuro se activan nuevas estaciones base en el municipio, se abrirá un nuevo plazo de seis meses desde su puesta en funcionamiento para solicitar estas actuaciones.