De A Estrada a la isla Mayotte

El IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez continúa ampliando su red de colaboración internacional a través de una nueva iniciativa desarrollada en la isla francesa de Mayotte. Un grupo de profesores del centro estradense se encuentra estos días en este territorio del océano Índico para conocer de primera mano varios centros educativos y explorar posibles proyectos conjuntos en el marco del programa Erasmus+.

La delegación ha visitado ya el Lycée de Dembeni, el Collège Île aux Parfums y el Lycée Tani Malandi de Chirongui, con el que el instituto gallego mantiene una relación cada vez más estrecha. De hecho, diez docentes de este último centro participaron a principios de mayo en una estancia de trabajo en A Estrada, fortaleciendo unos contactos que ahora tienen continuidad con esta visita.

El Lycée Tani Malandi, también conocido como LPO Chirongui, es uno de los mayores centros educativos de Mayotte. Cuenta con más de 2.000 alumnos y una amplia oferta de educación secundaria y formación profesional. Entre sus especialidades destacan varios ciclos de la familia de la madera, una coincidencia que ha favorecido el acercamiento entre ambos centros y que podría derivar en futuros intercambios de alumnado para la realización de prácticas formativas.

Durante su estancia, los representantes del Losada fueron recibidos por las autoridades educativas de la isla y por la alcaldesa de Chirongui, Hanima «Roukia Lahadji» Ibrahima, que mostró su interés por fortalecer la cooperación educativa.

Noticias relacionadas

Además de las reuniones institucionales, el profesorado aprovechó el fin de semana para acercarse a las tradiciones y a la cultura maoré, una experiencia que complementa el intercambio académico. La visita forma parte de la línea de movilidad para personal docente del programa Erasmus+.