La Diputación concederá 106.000 euros a Vila de Cruces para que mejore el campo de fútbol de O Camballón

La diputada provincial Belén Cachafeiro visitó este martes el campo de fútbol de O Camballón, en Vila de Cruces, para anunciar que la Diputación aprobará este viernes en junta de gobierno 106.647 euros para mejoras en este estadio. Son los recursos que el municipio dezano tiene a su disposición en el marco del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, dotado de 8 millones de euros para que los ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes puedan subvencionar proyectos locales de construcción de nuevas instalaciones y espacios públicos de uso deportivo, así como para la modernización, remodelación y mejora de instalaciones y espacios ya existentes.

En el caso de Vila de Cruces, está previsto construir un muro que mejore la seguridad de los jugadores y la visibilidad de los espectadores. Sobre él se levantará un cierre y una red de 3,5 metros de altura para que los balones no invadan la finca colindante.