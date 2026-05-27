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La movida nocturna en A Estrada

Un botellón con un diez en imaginación y un cero en limpieza

Un botellón con un diez en imaginación y un cero en limpieza.

Un botellón con un diez en imaginación y un cero en limpieza. / L.D.

Lois Docampo

A Estrada

Cada fin de semana los jóvenes llenan zonas de A Estrada para hacer los llamados «botellones». Una de esas zonas son el parking y la carballeira situadas tras de teatro. En esa zona de carballeira encontramos los restos de botellón con sus sillas e incluso su mesa de juguete. Un derroche de preparación e imaginación que se lleva sin embargo un suspenso en limpieza.

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