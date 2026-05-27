La movida nocturna en A Estrada
Un botellón con un diez en imaginación y un cero en limpieza
A Estrada
Cada fin de semana los jóvenes llenan zonas de A Estrada para hacer los llamados «botellones». Una de esas zonas son el parking y la carballeira situadas tras de teatro. En esa zona de carballeira encontramos los restos de botellón con sus sillas e incluso su mesa de juguete. Un derroche de preparación e imaginación que se lleva sin embargo un suspenso en limpieza.
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
- Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
- Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
- Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
- Teniente coronel Costas y capitán Mesías, dos vigueses en el Ejército de Tierra
- Muere un vecino de Guillade durante la subida a A Franqueira
- Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes