A pie de comercio
Bizum o no Bizum
Comercio y hostelería muestran posturas divididas ante la posible implantación de Bizum en los pagos, según una encuesta local que refleja desde apoyos a su incorporación hasta el rechazo por preferir el efectivo y la rapidez del cobro tradicional en el día a día.
El anuncio realizado por parte de la banca española de impulsar el uso de Bizum en todo el país antes de que finalice el año está generando distintas reacciones entre el comercio y la hostelería local de A Estrada. Mientras algunos negocios lo interpretan como un paso lógico dentro de la evolución de los métodos de pago, otros muestran todavía ciertas reticencias y continúan apostando por el uso del efectivo como principal vía de cobro. Desde esta redacción hemos consultado a ocho establecimientos del municipio, y las respuestas obtenidas reflejan una visión muy diversa. Sólo uno de los consultados hace ya uso de Bizum.
Es el caso de Calpep Bebé, en el polígono de Toedo, donde Susana Perol destaca su utilidad: “Nós utilizamos Bizum tanto na tenda física como na web. Online é onde máis rendemento lle sacamos, porque recibimos pedidos de toda España e é un método moi rápido e cómodo. No local aínda se paga máis con tarxeta ou efectivo, pero pouco a pouco vai gañando terreo.”
Una visión abierta se observa en Anela, tienda de lencería y moda infantil regentada por Elena Mouriño:“Agora mesmo non temos Bizum, pero seguramente acabaremos implantándoo. Primeiro queremos ver ben as condicións e os custos. Ao final hai que adaptarse, igual que pasou no seu día coa tarxeta. Iso si, para nós o efectivo segue sendo máis rápido no día a día.”
En la Pastelería Mimela, Antonio Sanmartín descarta su incorporación al negocio: “Non imos ofrecer Bizum. Xa hai abondo con tarxeta, móbil, reloxo intelixente... Para pagos a distancia pode ter sentido, pero no mostrador non o vexo útil. Ademais, para importes pequenos, como unha barra de pan, o metálico segue sendo moito máis áxil. Eu sempre recomendo levar efectivo, porque os sistemas electrónicos poden fallar, como xa pasou co apagón do ano pasado.”
En la hostelería, las reticencias son más claras. En la Cervecería Eureka, Pedro Díaz lo descarta por completo: “Non temos nin pensamos poñer Bizum. Igual que a tarxeta, é un sistema lento. Se tes unha mesa grande e cada un quere pagar por separado, tardas máis cobrando que servindo. Entre activar o TPV, verificar e emitir recibos, pérdese moito tempo. Nós seguimos apostando polo efectivo.”
En Mosvi Moda Hombre, Belén Mosteiro da por hecho su llegada: “Non temos Bizum, pero imos telo. Hoxe en día non queda outra que adaptarse aos cambios. Iso si, prefiro o pago en efectivo para evitar comisións. Agora mesmo a maioría das vendas, arredor do 90 %, xa se fan con tarxeta, así que teremos que estudar ben como funciona este novo sistema.”
En Electrodomésticos Rey, María José Carbia confirma su futura implantación: “Non aceptamos Bizum polo momento, pero xa recibimos propostas dos bancos e seguramente o implantaremos. Vémolo como unha opción máis para facilitar as compras. Non queremos poñer trabas ao cliente, canto máis sinxelo sexa pagar, mellor.”
Por su parte, en Calzados A Esquina, Gonzalo Valcárcel todavía no ha tomado una decisión: “Non temos Bizum e estamos valorando se incorporalo ou non. Pode ser interesante, pero aínda non o temos claro. Desde a pandemia notamos que aumentou moito o pago con tarxeta, e ao final o importante é que o cliente poida escoller como pagar.”
Desde la Librería Faro, Jorge Couceiro adopta una postura más neutral: “Aínda non temos Bizum, pero acabaremos incorporándoo. Para nós é bastante indiferente como pague o cliente. As compras pequenas adoitan facerse en metálico, mentres que os importes máis altos, como os libros de texto, páganse case sempre con tarxeta. Agora mesmo estamos nun 50 ou 60 % de pagos electrónicos.”
En conjunto, el comercio local de A Estrada presenta una respuesta heterogénea ante la expansión de Bizum, desde su aceptación inevitable hasta el rechazo por cuestiones operativas.
Implantación
La implantación de Bizum en el comercio y la hostelería consiste en extender su uso más allá de las transferencias entre particulares, permitiendo pagar directamente en establecimientos físicos y online mediante el teléfono móvil. El objetivo es ofrecer un método de pago rápido, seguro y sin necesidad de efectivo ni tarjeta, integrado en los sistemas bancarios habituales. Su expansión responde a la creciente digitalización de los hábitos de consumo y a la demanda de mayor comodidad por parte de los clientes, facilitando cobros inmediatos y reduciendo el uso de efectivo en los negocios.
