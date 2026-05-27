Arrancan en Silleda los talleres de capacitación personal para mayores con gran éxito de participación

El programa de talleres gratuitos de capacitación personal para personas mayores de 55 años de Silleda ha comenzado en el Centro Social de Maiores con todas las plazas cubiertas, una respuesta que confirma la buena acogida de la iniciativa promovida por Solidaridad Intergeneracional en colaboración con el Concello de Silleda.

Las sesiones se desarrollarán hasta el próximo 25 de junio, todos los lunes y jueves, de 16.00 a 18.00 horas. La actividad forma parte del programa Silleda Activa y busca fomentar el envejecimiento activo, el bienestar personal, la participación social y la creación de espacios de encuentro y convivencia entre las personas mayores.

La primera jornada estuvo dedicada a la risoterapia, con una dinámica participativa en la que las personas asistentes compartieron una tarde de humor, expresión y convivencia. En las próximas semanas, los talleres abordarán también contenidos relacionados con la relajación, las emociones, la creatividad y la capacitación personal.

La concejala de Benestar, Ángela Troitiño, asistió al inicio del programa y destacó «a moi boa resposta ante esta proposta, que demostra as ganas de participar, aprender, compartir e seguir activas». Señaló que «o feito de cubrir todas as prazas confirma a necesidade de seguir impulsando actividades deste tipo, pensadas para favorecer o benestar físico, emocional e social das persoas maiores». La edila añadió que «estes obradoiros son moito máis ca unha actividade puntual: son un espazo para relacionarse, reforzar a autoestima, expresar emocións e gozar dun tempo compartido».

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La Concejalía de Benestar agradece la implicación de Solidaridad Intergeneracional –organización sin ánimo de lucro impulsada por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)– en esta iniciativa, que cuenta con financiación de la Xunta de Galicia.