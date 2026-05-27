Adjudican el mantenimiento de jardines en centros de salud

La Xunta adjudicó por 66.357 euros el mantenimiento de jardines y patios de centros de atención primaria del área sanitaria de Santiago e Barbanza. Entre las instalaciones incluidas en este acuerdo de la consellería figuran Lalín, A Estrada y Silleda. El contrato, de dos años y prorrogable uno más, incluye el Centro Integral de Saúde de Lalín, con 4.100 metros cuadrados, el centro de salud y PAC de A Estrada, con 2.600, y el de Silleda, con más de 1.500. La prestación incorporará reciclaje, compostaje de residuos y retirada de plantas invasoras.