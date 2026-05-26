La UTE Taboada y Ramos- F.Gómez acometerá las obras de la cuarta fase de Lalín 2000

La mesa de contratación de Xestión do Solo de Galicia (Xestur) propuso adjudicar las obras de urbanización correspondientes a la modificación del plan de sectorización de la cuarta fase del polígono empresarial Lalín 2000 a la UTE formada por Francisco Gómez y Cía. y Construcciones Taboada y Ramos. La oferta de esta Unión Temporal de Empress obtuvo la mayor puntuación, con 93,25 puntos, y plantea ejecutar los trabajos por 9.820.700 euros, sin IVA, en un plazo de 18 meses. El presupuesto de licitación ascendía a 11.284.152 euros, pero con IVA.

El expediente, tramitado por procedimiento abierto y con pluralidad de criterios, se refiere a las obras necesarias para completar la urbanización de la cuarta fase del área empresarial, con actuaciones de explanación, conducciones, comunicaciones y redes eléctricas. Antes de elevar la propuesta al órgano de contratación, la mesa acordó excluir las ofertas de Copasa, Vías y Construcciones y Acciona Construcción, al entender que incurrían en valores anormalmente bajos y que las justificaciones no acreditaban su viabilidad.

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La propuesta supone un nuevo paso para desbloquear la ampliación de suelo industrial en Lalín 2000, estratégica para captar empresas en esta cuarta fase del parque. El proyecto de extensión del recinto había salido a concurso en noviembredel año pasado.