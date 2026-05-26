Las únicas pensiones que aumentan en Deza y Tabeirós son las de incapacidad permanente

El número de pensiones de la Seguridad Social en los municipios de Deza, Tabeirós y Terra de Montes volvió a reducirse en el último año. Los datos de abril reflejan un total de 20.989 prestaciones frente a las 21.171 contabilizadas doce meses antes. La excepción clara está en las prestaciones por incapacidad permanente, que son las únicas que aumentan en el cómputo conjunto y, además, lo hacen en todos los concellos del área.

El comportamiento por clases deja una fotografía definida. Las jubilaciones siguen siendo el bloque dominante, con 13.142 subsidios, el 62,6% del total, pero bajan en 204 respecto al año pasado. También retroceden las de viudedad, que pasan de 5.002 a 4.928, con 74 menos; las de orfandad, de 611 a 584, y las de favor familiar, que quedan en 246, cinco menos. Frente a esa caída general, las pensiones por incapacidad permanente suben de 1.946 a 2.073, lo que supone 127 más y un incremento interanual del 6,5%.

Por volumen, A Estrada continúa siendo el municipio con más pensiones de la zona. En abril sumaba 6.699, 45 menos que un año antes. El descenso se concentra especialmente en las jubilaciones, que bajan de 4.259 a 4.203, y en las de viudedad, que pasan de 1.600 a 1.590. También se reducen orfandad y favor familiar. La nota diferenciada vuelve a estar en la incapacidad permanente, que aumenta de 610 a 644 prestaciones, 34 más en doce meses.

Lalín, segundo municipio por número de perceptores, se mantiene prácticamente estable. Registra 5.815 pensiones, solo tres menos que en abril de 2025. Esa estabilidad esconde movimientos internos relevantes. Las jubilaciones bajan de 3.633 a 3.597, la viudedad de 1.355 a 1.348, la orfandad de 162 a 157 y favor familiar de 64 a 61. El único crecimiento vuelve a producirse en la incapacidad permanente, que pasa de 604 a 652 pensiones, con 48 más, el mayor aumento absoluto de todos los concellos.

En Silleda, el total desciende de 2.876 a 2.855 pensiones, 21 menos. La jubilación baja de 1.843 a 1.826 y la viudedad de 655 a 639. También retrocede la orfandad, mientras que favor familiar registra una ligera subida de dos prestaciones. Aun así, la tendencia de fondo se mantiene: el avance más significativo corresponde a la incapacidad permanente, que crece de 279 a 292 pensiones.

Vila de Cruces contabiliza 1.956 prestaciones, 28 menos que hace un año. Las jubilaciones caen de 1.219 a 1.193 y la viudedad de 477 a 464. Las de favor familiar también descienden, mientras que la orfandad apenas varía. En paralelo, las pensiones por incapacidad permanente suben de 171 a 184, trece más.

Rodeiro pasa de 1.084 a 1.054, con una pérdida de 30 prestaciones. El descenso se explica sobre todo por las jubilaciones, que bajan en 26, y por la viudedad, con nueve menos. En sentido contrario, la incapacidad permanente aumenta de 92 a 98 pensiones. Agolada también reduce su total, de 925 a 914, con caídas en jubilación, viudedad y orfandad, pero con un aumento de las incapacidades, que pasan de 87 a 91.

Dozón es la única excepción en el total global, al pasar de 387 a 388 pensiones, una más. La Seguridad Social no desglosa en este caso orfandad y favor familiar, pero sí muestra la misma pauta en incapacidad permanente, que sube de 33 a 36. En Forcarei, el total cae de 1.353 a 1.308, 45 menos. De nuevo, la única categoría al alza es la incapacidad permanente, que aumenta de 70 a 76.