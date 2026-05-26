Tequexetéldere dará el pregón de un San Paio con más de cien actividades

Las fiestas de San Paio 2026 ya tienen cartel oficial. La nueva comisión organizadora presentó una programación que combinará grandes conciertos, actividades infantiles y juveniles, competiciones deportivas, actos religiosos y propuestas para todos los públicos durante cinco intensas jornadas festivas. El presupuesto de la celebración supera los 200.000 euros, de los que 60.000 serán aportados por el Concello, mientras que el resto procede de la colaboración de empresas, comercios y vecinos, que han contribuido a conformar un libro de patrocinio con una participación calificada de histórica.

Durante la presentación del programa, el alcalde, Gonzalo Louzao, destacó el esfuerzo realizado por la nueva comisión para confeccionar un cartel «para todos los gustos», mientras que el presidente del equipo organizadora, Iván Lorenzo, agradeció el respaldo recibido por parte del tejido empresarial y de la ciudadanía para hacer posible una edición especialmente ambiciosa.

El arranque oficial de las fiestas tendrá lugar el miércoles 24 de junio a las 12.30 horas en la Praza da Constitución con la lectura del pregón y el tradicional chupinazo. Los encargados de inaugurar las celebraciones serán representantes de la agrupación folclórica local Tequexetéldere, entidad que representa a Galicia en el Festival de Lorien. Precisamente la formación actuará media hora después, a las 13.00 horas, también en la Praza da Constitución. La primera jornada continuará con el concierto de Supermirafiori a las 13.30 horas en la Rúa Calvo Sotelo, una sesión musical con los DJ Carlos López, Mrj y Raúl Gómez desde las 15.30 horas en la Rúa Serafín Pazo y el Día do Neno, que ofrecerá juegos acuáticos y fiesta de la espuma desde las 17.00 horas en la Alameda. El cierre de la jornada correrá a cargo de Adolfo FH, que actuará a las 22.00 horas en la Zona dos Viños.

La programación del jueves 25 arrancará a las 10.00 horas con las tradicionales bombas de palenque y continuará con los pasacalles de D’Cotío y Repenicando desde las 11.00 horas. A las 11.30 comenzará en la Zona Deportiva el Torneo de Fútbol 7 AE League 2026, que se prolongará durante toda la jornada, mientras que la Alameda acogerá entre las 12.00 y las 14.00 horas una nueva edición del X-Fest, con talleres de artesanía, grafiti, simulador de conducción, actividades de nerf y otras propuestas para la juventud. Ya por la tarde, el mago Pablo Estévez actuará a las 18.30 horas en la Praza do Mercado, antes del pasacalles de la Charanga Támega a las 19.30. La música será protagonista durante la noche con los conciertos de 9Louro, a las 21.30 horas en la Praza de Galicia, y Baiuca, a las 23.30 horas en el mismo escenario, mientras que la orquesta Gran Parada amenizará la Porta do Sol a las 22.30 y nuevamente a la 01.00 horas.

El viernes 26 comenzará con el torneo 3x3 de fútbol sala desde las 9.30 horas en la Alameda y la Festa da Bicicleta, prevista para las 11.00 horas en la Praza do Mercado. A lo largo de la mañana habrá además pasacalles con la Charanga Noroeste, concierto de Pacordas en la Praza de Galicia a las 12.30 horas y sesión vermú con Punto Zero desde las 14.00 horas en la Porta do Sol. La Zona dos Viños concentrará buena parte de la actividad vespertina con una sesión musical que reunirá desde las 17.00 horas a los DJ Julián y Pedro Rivis junto a las actuaciones en directo de Leite con Jalletas y Látexo Percusión. A las 19.30 actuará la Banda de Silleda en la Praza de Galicia y, a partir de las 20.00 horas, se celebrarán la misa y posterior procesión en honor a San Paio, acompañadas por la Banda da Brilat, la Banda Municipal de Silleda y la 18ª promoción de la Policía Local de Galicia de la Agasp. Tras la procesión actuará la Brilat en la Praza da Constitución. La noche continuará con Ortiga, a las 22.30 horas en la Praza de Galicia, y culminará con la actuación de la orquesta Panorama desde la medianoche en la Praza da Constitución.

El sábado 27 combinará deporte, tradición y grandes espectáculos. Desde las 10.00 horas se celebrará el torneo 3x3 de baloncesto en la Alameda y, una hora después, recorrerán las calles la Charanga Os Atrevidos y la Banda Municipal da Estrada. Esta última ofrecerá un concierto a las 13.00 horas en la Alameda, antes de la sesión vermú de D’Tazas a las 13.30 horas en la Zona dos Viños. Una de las actividades más vistosas del día será la exhibición de la Alfombra Floral, instalada desde las 14.00 horas en las rúas Calvo Sotelo, Ulla y Don Nicolás, con la participación de colectivos de distintos municipios gallegos y portugueses. La tarde incluirá además el Torneo de Fútbol 7 AE League 2026 desde las 16.00 horas, el espectáculo infantil de Marta Iglesias a las 18.30 horas en la Praza do Mercado y el concierto de la Banda de Cornetas e Tambores e Gaitas Agotaga de Ferrol a las 19.30 horas en la Praza de Galicia. Tras los actos religiosos de la jornada, la noche estará marcada por la actuación de David Bustamante, prevista para las 23.30 horas en la Praza de Galicia, así como por las dos sesiones de la orquesta Galilea en la Porta do Sol, a las 22.30 y a la 01.00 horas.

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Las fiestas concluirán el domingo 28 con una intensa programación que comenzará con las bombas de palenque a las 10.00 horas y los pasacalles de la Banda Cultural da Estrada una hora más tarde. La formación ofrecerá un concierto a las 13.00 horas en la Alameda, mientras que la Moa Dixie Band actuará a las 13.30 horas en la Praza do Mercado. Por la tarde se disputarán las semifinales y la final de la AE League 2026 en la Zona Deportiva y la final del XVI Torneo de Tenis Dobles Festas de San Paio en el Recreo Cultural. El X-Fest regresará entre las 18.00 y las 20.00 horas con actividades de skate, grafiti, rap y realidad virtual, acompañado de la actuación infantil de Dani Barreiro Kids a las 18.30 horas y del pasacalles de la Charanga Europa a las 19.30. El broche final llegará a las 21.30 horas con el Sorteo do Escaparate y la actuación de la orquesta Cinema en la Praza da Constitución. Ya a medianoche, los fuegos artificiales pasan este año de A Cañoteira a la Rúa 56 antes de que la misma orquesta vuelva al escenario a las 00.30 horas para despedir oficialmente las fiestas.