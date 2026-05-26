Silleda roza los 1,48 millones en una sesión con más ganado y precios de terneros al alza

La subasta de ganado vacuno celebrada este martes en la Central Agropecuaria de Galicia ABANCA registró una afluencia total de 1.385 animales, 136 más que en la sesión anterior, de los que 1.309 fueron adjudicados. El volumen global de transacciones se mantuvo prácticamente estable, con 1.475.714 euros, apenas 517 euros menos que el martes 19, pese al descenso de actividad en vacuno mayor.

El mayor movimiento se produjo en terneros de recría, con 797 animales presentados y 781 adjudicados, frente a los 617 y 591 de la semana anterior. Esta categoría alcanzó 517.906 euros en transacciones y un precio medio de 663,13 euros, lo que supone una subida de 4,4 euros respecto al martes anterior.

También mejoraron los terneros pasteros, con 75 animales presentados y 71 adjudicados. El volumen de negocio ascendió a 79.153 euros y el precio medio se situó en 1.114,83 euros, 32,61 euros más que en la sesión del 19 de mayo. En Ternera Gallega Suprema, la media fue de 1.173,65 euros, 84,79 euros más.

Los becerros carniceros cerraron con 210 animales presentados, 193 adjudicados y 311.678 euros en transacciones. Aunque hubo menos animales que en la sesión anterior, el precio medio subió hasta 1.614,91 euros, 38,36 euros más. Dentro de esta sección, la Ternera Gallega Suprema marcó una media de 1.679,78 euros, con 99 unidades, lo que supone 51,31 euros más que el martes anterior.

En vacuno mayor, la tendencia fue la contraria: entraron 303 reses, 45 menos, y se adjudicaron 264, esto es, 53 menos que la semana previa. Las operaciones sumaron 566.977 euros, frente a los 694.653 euros del día 19, y el precio medio bajó hasta 2.147,64 euros, con un retroceso semanal de 43,69 euros.

En las mesas de precios, el porcino cebado repitió cotizaciones y la principal bajada volvió a registrarse en los lechones, que ceden 4 euros por unidad. En huevos, se mantuvo la clase XL, mientras que las tres más pequeñas se dejaron 1 céntimo. El conejo sigue en 2,4 euros por kilo vivo en la lonja de Madrid.

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La actividad de las próximas semanas estará condicionada por la celebración de la Semana Verde de Galicia. Según el aviso difundido por la organización, se suspende el mercado del martes 2 de junio. Y la subasta del día 9 se celebrará únicamente para las tres categorías de terneros. Para esa sesión, la recepción de ganado se abrirá el lunes 8: cebos y pasteros en el pabellón 5 desde las 15:00 horas y recría en el pabellón 4 desde las 22:00 horas.