Silleda y la empresa Culinaria firman un convenio para reforzar la atención alimentaria a familias vulnerables

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, y el director de la empresa local Culinaria, Manuel Araújo Prado, firmaron un convenio de un año (con posibilidad de prórroga) para poder ofrecer menús o platos individuales gratis a familias del municipio en situación de necesidad y que cuentan con una valoración previa del departamento de Servizos Sociais.

Mediante este acuerdo, Culinaria se compromete a donar esos menús, elaborados conforme a criterios de alimentación saludable y equilibrada, y cumpliendo además con la normativa sanitaria e higiénico-alimentaria en vigor. El Concello se encargará de asumir el coste del reparto, fijado en 0,25 euros por menú, con un importe anual máximo de 2.600 euros, que irán con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente a las ayudas de emergencia social. Las personas beneficiarias serán las que se encuentren en situación o en riesgo de exclusión social y presenten necesidades alimentarias básicas no cubiertas. Las profesionales de Servizos Sociais seencargaránn de seleccionar a estas personas o unidades familiares, así como de tramitar las altas y bajas del programa y de hacer un seguimiento técnico de cada caso.

Comisión de seguimiento

El convenio incluye la puesta en marcha de una comisión mixta de seguimiento integrada por representantes del gobierno local, de Servizos Sociais y de la empresa colaboradora. Esta comisión deberá supervisar el correcto desarrollo del programa, evaluar incidencias y proponer mejoras operativas, si fuese necesario. La colaboración entre el Concello y Culinaria se integra en el plan municipal Silleda Solidaria, que da respuesta a situaciones de emergencia.

La regidora, que estuvo acompañada durante la firma del convenio por la edil de Benestar, Ángela Troitiño, indica que el acuerdo «permite reforzar a capacidade de resposta dos Servizos Sociais municipais ante casos de vulnerabilidade, garantindo unha atención máis áxil e directa nunha cuestión tan básica como é a alimentación». Y añade que «este convenio é un bo exemplo de como a colaboración público-privada pode traducirse en medidas concretas, útiles e con impacto real nas familias».