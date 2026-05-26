Rodeiro honra a San Antonio durante tres días con música y oficios religiosos

Rodeiro ya dispone de programa para sus fiestas en honor a San Antonio, que tendrán lugar del 12 al 14 de junio. El viernes 12 la verbena estará amenizada por la orquesta Panorama City y y la discoteca Pirámide XL, con Marcos Kintana. El sábado 13, la misa solemne será a las 13.00 horas y, a su término, la sesión vermú estará amenizada por la charanga Eravisto. Esta formación se encargará también de animar los locales de hostelería con un ‘pasabares’ desde las 18.30 horas, al que seguirá una actuación en la plaza. Ya por la noche, la orquesta París de Noia compartirá la verbena con la sesión de música del pinchadiscos Marcos Fernández. La organización adelanta que a lo largo de la noche habrá un sorteo sorpresa.

Festa do Rapaz

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Por último, el domingo 14 la programación comienza también con una misa solemne, a las 13.00 horas. La Banda de Música de Vilatuxe se encargará del pasacalles y también de la sesión vermú. A las 17.00 horas comenzará la Festa do Rapaz, que organiza el Concello, y en la que habrá diversas actividades para los más jóvenes del municipio. Desde las 19.00 horas actuarán la orquesta Capitol y, de nuevo, Marcos Kintana con la discoteca Pirámide XL. Hay que recordar que la comisión que organiza estos festejos en honor a San Antonio también se encarga de los de San Vicente, en el mes de enero.