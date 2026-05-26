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La reforma de la N-640 llega a Lalín, con actuaciones en la recta de Goiás

Trabajos de reposición del firme en la conocida como recta de Goiás. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Trabajos de reposición del firme en la conocida como recta de Goiás. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

Los trabajos de reposición del firme en la N-640 han llegado al término municipal lalinense, con actuaciones en la zona de Goiás. Las máquinas trabajaban desde primera hora del lunes en la recta de esta parroquia, que comienza poco después de la rotonda de la Rolda Leste, cerca del centro comercial Deza, lo que provocó retenciones en la circulación.

Se trata de, según avanzó la Subdelegación del Gobierno semanas atrás, de obras de emergencia en carreteras nacionales a su paso por las comarcas y municipios limítrofes como Cuntis o Caldas de Reis. La mayor partida corresponde precisamente a esta N-640, con casi 2 millones de euros para intervenir en los 52 kilómetros que unen Agolada y A Estrada, pasando por Lalín y Silleda.

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