Rapa das Bestas presenta programa y abre las reservas para el curro

Rapas das Bestas pondrá a la venta el próximo lunes día 1 de junio las entradas para los curros del sábado, domingo y lunes de su fiesta de este año. Estas entradas podrán comprarse exclusivamente online a través de su página web rapadasbestas.gal, ya que, según anunciaron, no se podrán comprar en taquilla los días de la Rapa.

Los precios del curro para sábado y domingo es de 15 euros por adulto y de 10 para niños (de 4 a 12 años incluidos). Para menores de cuatro años es gratuito. En el curro del lunes el precio es de 10 por adulto y de 5 para niños, siendo de nuevo gratis para menores de cuatro años. Cabe recordar que las entradas tanto del sábado como del domingo suelen agotarse en cada ediciónde la fiesta.

Por otro lado, Rapa das Bestas ya anunció el programa de la edición de este año, en la que, como suele ser habitual, hay pocas novedades en una tradición que se repite desde hace siglos y en la que no se admiten muchas modificaciones.

La programación arrancará el viernes 3 de julio de madrugada, a las 06:30 horas, con la tradicional misa en honor a San Lorenzo, patrón de Sabucedo, en la iglesia parroquial de San Lourenzo. Media hora más tarde, a las 07:00, comenzará la salida hacia el monte para buscar as bestas, partiendo desde O Celeiro en dirección a Montouto. Ya por la tarde, en torno a las 14:00 horas, está prevista la reunión das greas en O Peón, antes de la entrada de las manadas en el cierre de O Castelo, programada aproximadamente para las 17:00 horas. La jornada concluirá con la celebración de Rapasons 2026, a partir de las 22:30 horas en el Campo do Medio.

El sábado comenzará a las 11:00 horas con A Baixa, la recogida de as bestas en O Castelo y su traslado hasta el cierre de Cataroi. La llegada de las manadas a Sabucedo está prevista para las 14:00, aproximadamente. Por la tarde, el curro abrirá sus puertas a las 18:00 y, cuarenta y cinco minutos después, tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la fiesta: la bajada de as bestas desde Cataroi hasta el curro atravesando las calles de Sabucedo. Entre las 19:00 y las 21:00 horas se celebrará el primer curro. La verbena nocturna pondrá el broche final a la jornada desde las 22:00 horas.

La actividad continuará el domingo con la apertura de puertas del curro a las 11:00 horas. A las 11:45 volverá a producirse la bajada de las bestas por las calles de Sabucedo y, a las 12:00, dará comienzo el segundo curro. Por la tarde, a partir de las 16:00, la fiesta popular se trasladará al Palco da Fonte, situado en la explanada del curro. La jornada concluirá con una nueva verbena nocturna desde las 23:00.

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El último día de la celebración comenzará a las 11:00 con la apertura de puertas del curro. Quince minutos después tendrá lugar la última bajada de as bestas desde Cataroi hasta el recinto. El tercer y último curro se celebrará entre las 12:00 y las 14:00 horas.