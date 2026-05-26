Noceda celebra el día 6 la Pascuilla de Lamas

La Carballeira de Lamas, en la parroquia lalinense de Noceda, acogerá el día 6 su Festa da Pascuilla. La novena comenzará este viernes 29 y el día grande habrá misas a las 11.00, 12.00 y la solemne de las 13.00. La animación musical correrá a cargo de la Unión Musical de Ponteledesma, Charanga Chámalle X, Dúo Punto Zero, Mekanika Rolling Band y DJ Smile.