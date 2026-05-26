Lalín oferta 270 plazas en sus campamentos estivales

El Concello de Lalín oferta un total de 270 plazas en sus campamentos de verano que, por primera vez, llevarán a un destino de playa a los niños con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años, que se sumarán al grupo de los que tengan entre 13 y 17 años. Lalín Camp es el lema de una programación municipal que no abrirá su plazo de reservas hasta el día 1 de junio en las modalidades presencial y telemática. El período de inscripción se mantendrá abierto hasta el 12 de junio.

El concejal delegado Avelino Souto, junto a sus compañeras Paz Pérez y Raquel Lorenzo, presentó los detalles de unas propuestas que combinan ocio y actividades formativas. Los precios «asequibles» prevén según contempla la ordenanza municipal descuentos para familias en situación de vulnerabilidad. Souto destacó que Lalín es uno de los primeros municipios en sacar esta oferta que, dijo, cada año presenta novedades. La licitación de este contrato está en proceso por un importe de 35.547 euros más impuestos. La desconexión digital es una de las cuestiones a las que el concejal aludió como fundamentales para los menores participantes en los campamentos, pues los chavales no podrán emplear en sus estancias aparatos tecnológicos y, como es habitual, sí disponen de un momento en el día para llamar por teléfono a sus familias.

El denominado Campamento Miúdo se llevará a cabo del 6 al 10 y del 13 al 17 de julio para niños de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años, con un horario que va desde las 10.00 a las 14.00 horas. Todas las propuestas, a excepción de las de playa y el servicio municipal de conciliación, tendrán el Espazo Xove (la conocida todavía para muchos como Casa da Xuventude) como epicentro de la actividad; es decir, de entrega y recogida de los asistentes. En este caso se ofertan 40 plazas para los dos turnos. Los campamentos aunarán actividades en sus espacios de celebración con visitas a entornos naturales, pequeñas excursiones a zonas de interés cultural y paisajístico, además de a las piscinas municipales.

Para niños y niñas con edades de entre 7 y 12 años se organizará el Campamento Carballos, que se desarrollará del 3 al 14 de agosto entre las 9.00 y las 14.00 horas, también con un tope máximo de 40 plazas.

En lo que respecta al Campamento Verde, para lalinenses que tengan entre 3 y 13 años, su programación se desarrollará del 13 al 24 de julio, entre las 9.00 y las 14.00 horas. En este caso el Concello habilita hasta medio centenar de plazas. Además de actividades de un perfil más lúdico, los asistentes tomarán parte en propuestas centradas en la defensa y conservación del medio ambiente.

El destino de playa se abre este año a un tramo de edad menor. Así las cosas, los pequeños con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años podrán disfrutar de un alojamiento en régimen de pensión completa en las instalaciones del albergue A Devesa de Ribadeo. Las fechas coinciden con la estancia del grupo (son un total de 60 plazas) de chavales de 13 a 17 años, que, compartirán instalaciones pero no programa de actividades, adaptado cada uno de ellos a los tramos de edad antes descritos.

El mayor número de plazas corresponde al servicio de conciliación que se llevará a cabo en las dependencias del edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, donde la oferta municipal llega hasta un total de 80, consideradas suficientes para atender la previsible demanda. Funcionará del 22 de junio al 7 de septiembre, orientado a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

Noticias relacionadas

En principio la filosofía de Lalín Camp es que cada niño pueda participar en solo una de las propuestas, pero en caso de que queden plazas disponibles los padres podrán anotar a sus hijos en más de un campamento. Otra cuestión que resaltó Avelino Souto es que en las solicitudes se priorizará que los dos progenitores del asistente estén trabajando o uno de ellos en el caso de familias monoparentales, pues lo que se pretende es favorecer la conciliación familiar y la laboral. Esta es una cuestión que se incluye este año en las cláusulas de los campamentos.