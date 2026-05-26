Deporte
A Estrada, sede de las finales del Campeonato de Minibasket
Las instalaciones del Coto Ferreiro y el colegio de Figueiroa acogerán 44 encuentros durante el próximo fin de semana
A Estrada volverá a convertirse este fin de semana en la capital del baloncesto base gallego con la celebración de las Fases Finales de los Campeonatos Xunta de Galicia de Minibasket y Preminibasket. La cita reunirá a 660 participantes y permitirá disputar un total de 44 encuentros en los pabellones Manuel Coto Ferreiro y del CEIP Figueroa, consolidando una vez más a la localidad como una de las grandes referencias autonómicas de este deporte.
La presentación del evento tuvo lugar este lunes con la participación del alcalde, Gonzalo Louzao; el presidente de la Federación Galega de Baloncesto (Fegaba), Julio Bernárdez; y la vicepresidenta de A Estrada Basket, Paula Pose. La competición arrancará el sábado a las 09.30 horas y se prolongará hasta la tarde del domingo, cuando se disputarán las finales, programadas para las 17.30 y las 19.30 horas y que podrán seguirse en directo a través de Fegaba TV.
Durante el acto, Louzao destacó la larga vinculación de A Estrada con el baloncesto y con la propia federación. El regidor recordó que el municipio lleva años acogiendo este tipo de eventos y puso en valor el papel de las escuelas deportivas municipales, que incorporaron esta disciplina hace más de dos décadas. También agradeció a la Fegaba que siga apostando por la localidad.
Por su parte, Bernárdez incidió en el componente emocional de unas finales que reunirán a jóvenes deportistas de toda Galicia. Además, anunció que la federación estrenará una camiseta específica para árbitros y oficiales de mesa menores de 18 años, una iniciativa con la que pretende visibilizar su labor y fomentar el respeto hacia estos colectivos.
Desde A Estrada Basket, Pose mostró la satisfacción del club por asumir por primera vez la organización de este evento junto al Concello.
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