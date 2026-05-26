O relevo
Do número 1 ao número 2?
A decisión de Reices non sorprendeu a moitos dentro do mundo da política estradense. Facía tempo que se falaba do desgaste do portavoz nacionalista, un home que nunca pareceu sentirse cómodo nese papel protagonista nin nas esixencias que implicaba. Desde o propio partido eran conscientes de que nun futuro próximo tocaría relevo pero, quen será o elixido?
O principal problema que ten o BNG é que os números 2 e 3 de Reices nas pasadas eleccións —Vanessa Iglesias e Ricardo Castro— renunciaron durante este mandato. Deixaron un posto como concelleiros que, tras varias renuncias, ocupou o número 7 da lista, Sindo Villamayor. Histórico militante do BNG e expresidente da ACOE, Sindo foi adquirindo protagonismo nos últimos meses, e non só de portas para dentro. Ese paso adiante dun home cun claro perfil político é o que o sitúa para moitos como o principal candidato á Alcaldía. Outra alternativa dentro desas apostas mira de novo cara á xuventude. Falamos do historiador Marcos Borrageros, un perfil diferente pero na liña de Reices.
