Cruz Roja A Estrada celebra los Mayos con alfombras y cestas de flores

Cruz Roja en A Estrada celebró este lunes la festividad de los Mayos con una actividad intergeneracional en la sala Abanca, en la que participaron personas mayores, niños y niñas, y voluntariado de la entidad.

La iniciativa, enmarcada en el programa Enrédate para mayores, tiene como objetivo favorecer el encuentro entre generaciones y combatir el aislamiento y la soledad a través de actividades lúdicas, educativas y culturales.

En la jornada participaron personas mayores de los talleres de A Estrada, Ouzande y Santeles, junto con menores del programa de promoción del éxito escolar y voluntarios de Cruz Roja. Entre todos elaboraron alfombras florales, recitaron poemas y cantaron canciones tradicionales de los Mayos.

Días antes se prepararon los diseños de las alfombras, se realizaron salidas para recoger flores y se trabajó en la creación de textos y canciones y seelaboraron collares, coronas y cestas florales. Se pone así, en valor, el trabajo en equipo, la cooperación y el compañerismo.

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Las alfombras permanecerán expuestas este martes por la mañana en la sala Abanca para que el público pueda visitarlas.