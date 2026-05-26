China, Japón y Vietnam vuelven a estar entre los destinos favoritos para las vacaciones de verano

Queda menos de un mes para el remate del curso escolar y, por tanto, para el arranque de la temporada alta en turismo. «Antano, as semanas de maior mobilidade concentrábanse en xullo e agosto, pero agora xa non, porque se extenden dende o remate das clases ata o comezo do próximo curso, entre o 8 e o 10 de setembro», explica Manuel Ferradás, propietario de la agencia Pírate de Viaje, en Lalín. Aunque se adelante la temporada alta, desde hace años suelen reservarse los viajes de verano ya desde enero, para evitar las subidas de precios que puedan darse en estas últimas semanas de mayo. Pero 2026 ha sido diferente, como nos explica Juan Rivadulla, de la agencia estradense Simply Travel. «A venta anticipada funcionou moi ben dende xaneiro ata mediados de marzo, pero coa escalada do conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán (estalló el 28 de febrero) houbo un parón moi potente nas reservas a esa zona» y se suspendieron vuelos a enclaves que desde hace algunos años estaban entre los favoritos de, sobre todo, parejas. Hablamos no solo de Emiratos Árabes Unidos, sino también de Japón y China.

Estambul y Dubai, prosigue Rivadulla, son centros de compañías aéreas muy importantes desde donde se distribuyen vuelos a África, distintos enclaves de Oriente o las islas Maldivas, de ahí que el parón instalase, como ocurrió en su momento con la pandemia del coronavirus, «certo medo a viaxar, porque cando ocorren cousas deste tipo as persoas rebaixan o seu consumo, sobre todo en ocio e, dentro deste, en viaxes». El pánico durante esas semanas fue tal que hubo clientes que incluso quisieron anular viajes a Londres. ¿Por qué? Por el miedo a una escalada bélica mayor y a seguramente a no disponer de un avión de regreso.

Seguro para recuperar el dinero

Por eso, es muy conveniente contratar viajes a través de agencias, con seguros que cubren la repatriación en caso de incidentes como conflictos bélicos, un terremoto... «As compañías dan facilidades para estas cuestións, de maneira que se non se pode facer un voo a un determinado lugar por unha cuestión deste tipo, as compañías non van ir e o cliente vai ter un abono íntegro da viaxe», indica Ferradás. Rivadulla apostilla que, precisamente desde la pandemia, el cliente prefiere viajar asesorado por un profesional, «porque calquer chollo de viaxe que atopes por internet, tamén o imos ter nós na axencia de viaxes».

A la hora de escoger un destino internacional, los dos expertos coinciden en que China ha recuperado tirón sobre todo entre las parejas. El gigante asiático ha mejorado sus condiciones de acceso, ya que ahora no exige un visado para las estancias inferiores a 30 días. También ayuda que su precio, en torno a los 1.300 euros por persona, sea similar a lo que pueden costar unas vacaciones en territorio español. El vuelo a China, según calcula Manuel Ferradás, puede costar entre 700 u 800 euros, mientras que la noche en un hotel de calidad ronda los 60 euros, un precio bastante más asequible que el de un alojamiento en España. Junto a China, también resultan apetecibles Japón y Vietnam.

En cuanto a los destinos españoles, la agencia Pírate de Viaje constata también la reserva de cruceros y la prevalencia de Canarias, Baleares. "Dentro do caro que se volveu o turismo, igual compensa ir a China en lugar de a Tenerife", apunta Ferradás. El turismo, igual que otros sectores, no pudo mantenerse al margen del aumento del coste de la vida o la subida del combustible por la mencionada guerra contra Irán,y por eso a veces viajar con compañías de bajo coste permite ahorrar en el vuelo, pero a cambio hay que pagar 100 euros por facturar un par de maletas. La opción que queda es viajar con mochila.Ya a finales de 2022, recuerda Juan Rivadulla, hubo un repunte importante de la inflacción y fue a finales de 2023 cuando comenzaron a subir los precios de una escapada. «Houbo un alza nas tarifas do transporte aéreo, pero tamén do ferrocarril e dos traslados en autobús, así como dos aloxamentos. E esta alza quizais non teña por qué subir nestas últimas semanas».

Viaje en familia pero sin mascotas

Simply Travel constata que, pese al encarecimiento de precios o a la incertidumbre que puede generar el conocer un país lejano. «as gañas de viaxar non se ven afectadas, só se pospón a viaxe ou se cambia de destino, así que algún cliente en vez de ir a Xapón acaba voando a Costa Rica ou ao Caribe».

Vemos que las parejas y gente joven opta por destinos internacionales, mientras las familias se decantan por los cruceros o por destinos consensuados entre las tres generaciones que desde la pandemia viajan juntos: abuelos, padres y nietos. Los alojamientos, hay que decirlo, en los últimos años se adaptaron a las necesidades de familias: del mismo modo que existen alojamientos para clientes adultos, fueron aumentando los hoteles con toboganes y otros elementos de ocio para las estancias de los más pequeños de la familia. También son cada vez más frecuentes los hoteles que permiten mascotas. «Pero no noso caso, a clientela prefire viaxar sen o seu can ou sen o gato, e déixao mentres está fóra nunha guardería», señala Manuel Ferradás.

Juan Rivadulla presidió la Asociación Gallega de Agencias de Viajes durante 10 años / CEDIDA

E igual que hay diferencias a la hora de escoger destino según se viaje solo, en pareja o en familia, también varían las preferencias en función de la edad. Los más jóvenes, con un mejor dominio del inglés que sus padres o sus abuelos, no tienen problema en un viaje a otro país, mientras los de 40 para arriba prefieren recurrir las agencias, ya sea por falta de tiempo para consultar internet o para evitar la complejidad de organizar ese viaje. Y las personas jubiladas, aunque quizá no vayan a China "tamén fan as súas viaxes, sobre todo a zonas con bo clima e máis en temporada baixa", indica Ferradás. Rivadulla quiere dejar claro que en ese tramo de edad ya existe una mayor cultura del viaje que décadas atrás. Rivadulla, sobre la demanda de destinos que aún no estén masificados, recalca que «é complicado atopar con enclaves ainda pouco visitados, porque cada ves somos máis persoas viaxando ao mesmo tempo, por iso resulta complicado dar con lugares que aínda sexan pouco turísticos. Tamén depende da época do ano en que un decida viaxar», matiza. Por cierto, Juan Rivadulla dio paso en diciembre a Mar Rodríguez, de la agencia Tree Travel, tanto en la presidencia de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes como en la secretaría de la Confederación Española de Agencias de Viajes. En sus diez años al frente del colectivo gallego, logró pasar de los 16 a los 130 socios.

Un viaje en tren por 19.800 euros para dos

Les mencioné varias veces en esta información cómo ha influido la guerra de Oriente o, en su momento, la pandemia sanitaria a la hora de viajar. Este verano, España puede beneficiarse del conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, porque los turistas extranjeros van a escoger España como plan alternativo a otros destinos que pueden tener escala aérea en esa zona.

Rivadulla mencionaba la subida de precios del transporte aéreo pero también del ferrocarril y del bus, en los traslados durante la estancia turística, e igual que Manuel Ferradás, menciona las diferencias según la edad y el poder adquisitivo. En tren, el Interrail es una opción muy empleada por la gente joven para conocer Europa por menos de 300 euros. Y las agencias de viajes también tramitan traslados en tren para viajar a Madrid o a Oporto y, desde ahí, desplazarse en avión al lugar de vacaciones.

Muy por encima de los 300 euros cuesta la experiencia del Tren Transcantábrico, con un precio de unos 19.800 euros para dos personas por una suite y siete noches. «Este tipo de viaxes teñen un público moi concreto, sobre todo turistas estranxeiros cun poder adquisitivo moi alto», explica el gerente de Simply Travel. El tren parte de Donostia y recorre toda la cornisa cantábrica, con excursiones en autobús que permiten conocer Bilbao, Santander, Gijón, Ribadeo, Ferrol y Santiago. Y aunque esos casi 10.000 euros por persona nos pueda parecer un capricho inalcanzable, su demanda es tal que ya están a la venta las reservas para el año que viene. n