La caminata por la igualdad en Agolada supera las 80 personas

Este domingo el casco urbano de Agolada y su entorno acogió la caminata ‘Fagámolas visibles’, que había sido programada semanas atrás para conmemorar el 8 de marzo. La cita reunió a más de 80 personas y permitió no solo descubrir parte del patrimonio natural y arquitectónico del municipio, sino promover una jornada de convivencia entre distintas generaciones. Al remate de los más de 8 kilómetros de caminata, la organización repartió avituallamiento para todos.