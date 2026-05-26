Vía autonómica
El BNG reclama una mejora integral para el vial Lalín-Alto do Faro
Ariadna Fernández exige que se actúe en las vías de servicio tras años sin mantenimiento
redacción
El BNG considera insuficientes los arreglos anunciados por la Xunta en las vías de servicio de la PO-533 y reclama una actuación integral en todo el recorrido que atraviesa tres concellos. La formación nacionalista sostiene que la intervención prevista es parcial y no resuelve ni los problemas estructurales ni el abandono acumulado durante años en estas vías paralelas, fundamentales para la comunicación local y la actividad agrogandeira.
La diputada Ariadna Fernández advierte de que «o que precisan as vías de servizo da PO-533 non son remendos nin actuacións puntuais ou de pouco calado, senón unha actuación integral que garanta a seguridade e a dignidade dunha vía fundamental para a comunicación e o desenvolvemento económico da comarca». Denuncia que los desperfectos se extienden por todo el trazado, con hundimientos y mantenimiento insuficiente, por lo que ve incomprensible que la Xunta diferencie entre tramos más o menos afectados.
Fernández añade que la situación empeora donde hay más tráfico de maquinaria agrícola. Acusa al gobierno gallego de actuar «a golpe de anuncio», echa en falta mejoras en los pasos elevados y concluye que la vecindad «non merece seguir soportando unha estrada en mal estado».
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