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Certamen escolar provincial

A Bandeira gana un concurso sobre igualdad

Los estudiantes de quinto curso que ganaron el certamen de la Diputación sobre igualdad.

Los estudiantes de quinto curso que ganaron el certamen de la Diputación sobre igualdad.

Redaccion

Silleda

La clase de quinto de Primaria del CEIP Ramón de Valenzuela, de A Bandeira, recoge hoy en Sanxenxo el premio del concurso E ti que pensas da igualdade?, organizado por la Deputación de Pontevedra y enmarcado en las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los alumnos y alumnas de este centro educativo ganaron el certamen con una entrevista a Marisol Soengas, bióloga de Agolada especializada en microbiología y directora del grupo de Melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Por otra parte, el CEIP Cerdeiriñas, de Piloño, acoge este martes de 10.00 a 12.00 horas unas jornadas que organiza el Club de Petanca da Bandeira y que se extenderán a varios centros educativos.

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