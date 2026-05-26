Certamen escolar provincial
A Bandeira gana un concurso sobre igualdad
Redaccion
La clase de quinto de Primaria del CEIP Ramón de Valenzuela, de A Bandeira, recoge hoy en Sanxenxo el premio del concurso E ti que pensas da igualdade?, organizado por la Deputación de Pontevedra y enmarcado en las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los alumnos y alumnas de este centro educativo ganaron el certamen con una entrevista a Marisol Soengas, bióloga de Agolada especializada en microbiología y directora del grupo de Melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
Por otra parte, el CEIP Cerdeiriñas, de Piloño, acoge este martes de 10.00 a 12.00 horas unas jornadas que organiza el Club de Petanca da Bandeira y que se extenderán a varios centros educativos.
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