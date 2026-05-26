A Bandeira acogerá el próximo curso la primera Concentración de Petanca de los centros educativos de Deza

No es un deporte solo para personas mayores y, además de mejorar habilidades de coordinación y de puntería, ayuda a la socialización. La petanca recaló este martes en el CEIP Cerdeiriñas de Piloño, de la mano del Club Petanca Bandeira, dentro de un proyecto que culminará el primer trimestre del curso que viene con la I Concentración en la que intervendrá el alumnado de quinto de Primaria de otros siete colegios: Nosa Señora da Piedade; Varela Buxán; Ramón de Valenzuela; CEIP de Silleda; María Inmaculada; Vicente Arias de la Maza y CPI de Rodeiro.

Uno de los miembros del Club Petanca Bandeira explica cómo se practica ese deporte. / Bernabé / Javier Lalín

La iniciativa parte del citado club a raíz de una propuesta del Servizo Provincial de Deportes de Pontevedra y de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta. En lo que queda de curso y a comienzos del próximos, entre dos y cuatro miembros del citado club visitarán los colegios para explicarles a los alumnos y alumnas cómo se juega y dejarles material, durante una semana, para que practiquen: un manual de iniciación, una guía didáctica y un lote de 64 bolas, 10 boliches y un metro.

La concentración escolar seguirá la modalidad del sistema suizo internacional, de modo que todos los participantes jugarán 4 partidas, de 40 minutos y una mano o 13 puntos. Al remate, ese sistema proporcionará la orden de clasificación. La jornada durará unas tres horas y el Servizo Provincial de Deportes será quien decida si hay premios y regalos.