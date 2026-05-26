Agendas apretadas en los centros de estética debido a las demanda estival

Llega el verano y el cuerpo lo sabe. O al menos, se prepara para él. Los centros de belleza, salones nail art y demás negocios relacionas con el cuidado y la belleza sufren estos meses una oleada de llamadas que buscan agendar citas para lucir su mejor versión durante las vacaciones. No obstante, la falta de previsión hace que muchos se queden fuera en A Estrada, ya que muchos de estos establecimientos han cerrado agendas o están cerca de hacerlo, al menos para las semanas más próximas.

Si existe una moda que no acaba de irse, especialmente entre la población femenina, es el de las manicuras. Hay quienes son fieles y mantienen sus citas durante todo el año, aunque también están las personas que optan por invertir en este tipo de servicios solo durante los meses estivales. Esto tiene una explicación más que razonable, y es que es en esta época cuando se concentran la mayoría de salidas, eventos sociales y fiestas. En el caso de A Estrada, por ejemplo, desde mayo con la Festa do Salmón, hasta finales de junio con las patronales del San Paio, pasando por la Feira da Sidra, el calendario festivo no puede ser más apretado. Igual de justo se encuentra el de las manicuristas, que incluso han tenido que cerrar agendas priorizando a su clientela habitual para poder mantener una jornada laboral de ocho horas.

Esta es la situación de CM Nails, en la calle Calvo Sotelo. Aquí, Nerea Matalobos nos cuenta: «Este ano si que tiven que pechar a axenda, mantiven as citas das clientas habituais pero se non era imposible facer fronte á carga de traballo». En estos negocios, con personas al frente que normalmente son autónomas y trabajan ellas solas, lo habitual es que se intente atender al mayor número de gente posible, aunque esto implique un sobreesfuerzo o alargar las jornadas laborales. En cambio, el furor por el nail art ha llegado a un punto e el que incluso así, es difícil hacer frente a la alta demanda.

Asimismo, en los centros de estética locales también se nota la subida en el volumen de trabajo. Aquí, los servicios que se contratan suelen estar más concentrados en el cuidado del cuerpo y la piel, con especial fervor por tratamientos anticelulíticos y reafirmantes. Es lo que nos traslada Ana Piñeiro, al frente de un establecimiento homónimo en la Avenida Benito Vigo. «Nosotras trabajamos con Indiva, radiofrecuencia y corrientes eletromagnéticas, que son muy demandadas en estos meses», dice la empresaria estradense, que continúa: «El incremento en la clientela se nota desde abril hasta septiembre, y aunque hay gente más previsora, también tenemos muchos que vienen a última hora». En este sentido, asegura que ya han tenido que decir que no a algunos interesados por tener la agenda completa: «Intentamos atender a todo el mundo pero a veces no es posible, hay semanas en las que no hay hueco y tenemos que dejar fuera a gente, y eso que somos tres». Por ello, aconseja a aquellos que estén pensando en realizarse alguno de los mencionados tratamientos que acudan con antelación. «Para manicuras, cejas o pedicuras es diferente, pero los servicios que requieren una cita de evaluación y horas en cabina lo mejor es venir al menos dos semanas antes», señala Piñeiro.

Por último, algo que no debe descuidarse nunca pero que suele cobrar mayor importancia en los meses estivales es la salud podal. En Centro del Pie, de la calle Serafín Pazo, confirman que «hay gente que no se acuerda que tiene pies hasta que llega el verano» y secundan la opinión del resto de negocios sondeados. «Desde hace un par de semanas notamos más demanda, sobre todo relacionada con fines estéticos», dicen desde el establecimiento podológico. Para ser más concretos, su clientela busca eliminar dureces en los talones, callosidades o cuestiones asociadas a las uñas. De nuevo, en el Centro del Pie reiteran el mantra que predomina en todas las entrevistas: lo mejor es acudir con antelación. Si bien aquí no han tenido que dar una negativa a ninguna de las peticiones de cita que han ido llegando, explican que la falta de previsión obliga a modificar su propia organización. «Nuestra intención es siempre atender al mayor número de gente posible, aunque eso implique alargar un poco más la jornada», apuntan.

Noticias relacionadas

Aunque esta es una muestra y no la totalidad de un sector tan amplio como el relacionado con la estética y los cuidados, es evidente que cada vez crece más la preocupación por estos aspectos, particularmente cuando llega la temporada estival. En este aspecto, los profesionales de estos ámbitos coinciden en que la tendencia al alza se incrementa de año en año, y no parece que vaya a parar.