El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro se encuentra en plena recta final de la cuenta atrás para su reapertura después de 35 días de cierre por obras en la pista. La terminal compostelana tratará de recuperar el terreno perdido tras un periodo de inactividad que estuvo precedido por una caída del 30 % de los pasajeros en el arranque del año. Para ello, contará durante esta temporada alta con tres nuevas rutas internacionales que conectarán la capital gallega con Nueva York, Cork y Ámsterdam a través de vuelos directos. Esto supondrá alcanzar un total de 17 conexiones foráneas para viajar a 12 ciudades diferentes.

Nueva York, un destino estratégico

La reapertura del aeródromo este jueves vendrá acompañada del estreno del vuelo a Nueva York. La conexión con la ciudad estadounidense operada por United Airlines se mantendrá hasta el 21 de septiembre con tres vuelos directos semanales con salidas de Santiago los miércoles, viernes y domingos; y regreso desde el aeropuerto Newark Liberty International -ubicado en Nueva Jersey y que da cobertura al área metropolitana de Nueva York- los lunes, jueves y sábados. Los precios en estas primeras jornadas en las tarifas básicas rondan los 1.000 euros, mientras que a partir de julio pueden encontrarse por cantidades ligeramente inferiores.

La puesta en marcha de esta ruta supone un salto cualitativo en la internacionalización del Rosalía de Castro, que actualmente no disponía de rutas directas al continente americano. Además, llega en un momento de tendencia al alza en la presencia de turistas procedentes de Estados Unidos, un fenómeno impulsado por el Camino de Santiago. Entre los peregrinos foráneos, los estadounidenses han sido mayoría durante los últimos tres años y, en lo que va de 2026, representan casi el 9 % del total. Se trata además de un perfil de visitante con alto poder adquisitivo y que gasta de media el doble que otros viajeros internacionales (282 euros al día frente a 147 el año pasado).

Nuevas conexiones con ciudades europeas

Lavacolla inaugurará la ruta con Ámsterdam a través de la aerolínea KLM dos días más tarde, el sábado 30 de mayo. La compañía variará las frecuencias semanales a la capital neerlandesa, manteniendo al menos dos, hasta el 24 de octubre, con vuelos diarios entre el 6 de julio y el 31 de agosto. El pasaje de ida y vuelta con KLM alcanza un precio cercano a los 600 euros en la primera quincena de junio y puede adquirirse por una cifra sensiblemente inferior a partir de entonces, cuando empezará a competir con Vueling, que volverá a ofrecer esta conexión directa a partir del 16 del próximo mes.

Desde Santiago también se podrá viajar a la ciudad irlandesa de Cork desde el 1 de junio con Aer Lingus. La aerolínea ofrecerá dos vuelos semanales, los lunes y los jueves, hasta el próximo 22 de octubre. De los estrenos previstos en Lavacolla, es el que presenta precios más asequibles, con la posibilidad de adquirir billetes por menos de 150 euros en las próximas semanas.

El aeródromo compostelano también había empezado a operar vuelos directos con Marrakech poco antes del parón por las obras, el 27 de marzo. La conexión con la urbe marroquí se reanudará con a través de Vueling con dos frecuencias semanales, inicialmente los miércoles y sábados, y los miércoles y domingos durante los meses de verano.

Además, desde el 26 de junio, la firma Edelweiss iniciará una ruta a Zúrich -Vueling ofrece actualmente este destino-, con dos frecuencias en su primera semana, que aumentará a entre tres y cuatro a partir de julio y se mantendrá hasta octubre. Los otros destinos extranjeros a los que se puede ir sin escalas desde Lavacolla con más de una aerolínea son Dublín y Londres, en rutas ofertadas por Ryanair y Vueling. Además, el aeropuerto compostelano cuenta con vuelos internacionales a Basilea, Bruselas, Frankfurt, Ginebra y París.

Fin a 35 días de inactividad

El reinicio del tráfico aéreo en el Rosalía de Castro cierra 35 días de inactividad motivada por la renovación de la pista. En la intervención, dotada con 26,6 millones de euros, han participado tres empresas y casi 400 operarios. Se han utilizado unas 73.000 toneladas de nuevo pavimento, producido dentro del propio recinto aeroportuario en plantas provisionales instaladas específicamente para la obra. Esta solución ha permitido garantizar el suministro continuo de material y reducir los tiempos de transporte.

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El pasado fin de semana, según informó Aena, se desarrollaron los vuelos de calibración del sistema ILS Cat. II/III, el dispositivo de ayuda a la navegación que permite realizar aterrizajes con precisión incluso en situaciones de baja visibilidad, como episodios de niebla o fuertes precipitaciones. Se trata de los últimos pasos antes de que los aviones vuelvan a surcar el cielo compostelano.