El Xesús Golmar gana un concurso provincial sobre el ciclo del agua

El CEIP Xesús Golmar de Lalín está de enhorabuena. El centro ha ganado un concurso provincial sobre el ciclo del agua que, organizado por la Deputación provincial, se centra en la importancia de la concienciación en el consumo responsable y sostenible de este bien básico. A Viaxe da Gotiña también presta atención a relevancia que para la comunidad tienen las traídas de agua vecinales.

El colegio lalinense se alzó con el primer premio en la categoría de maquetas para el alumnado de educación primaria y este lunes el alumnado participante en el proyecto recibió el galardón de manos del diputado provincial Javier Tourís en un acto celebrado en el salón de actos del centro con más alumnos del término municipal. Junto a la directora, Chus López, y profesorado que intervino en la coordinación del proyecto, el Xesús Golmar recibirá como compensación 25 bonos para visitar las Illas Cíes. Por su parte, el CPR Estudio, de Nigrán, acabó en segunda posición y será premiado con una tablet de última generación. Un lote de material escolar llegará al CPR Sagrado Corazón, de Praceres (Pontevedra) como tercer clasificado. El jurado destacó, de todos los centros educativos participantes, la excelente calidad de los trabajos presentados en esta sección de maquetas.

La maqueta ganadora. / Bernabé / Javier Lalín

Además de esta categoría, los estudiantes de Primaria podían presentar cómics, donde la propuesta ganadora fue el CEIP Manuel Cordo Boullosa de Ponte Caldelas, seguido del CPR Alba de Vigo y del CEIP Atín-Cela de Mos. Por otra parte, los más pequeños de Infantil realizaron murales, resultando ganador el CRA Ribadumia, seguido del CPR Alba de Vigo y del CEIP Atín-Cela de Mos.

Con esta iniciativa la institución provincial presidida por Luis López busca llegar a todos los estamentos de la sociedad en su proyecto de mejora de los sistemas de obtención, abastecimiento, consumo y saneamiento del agua. Después de aprobar, meses atrás, la tercera convocatoria del Plan +Aqua, que está movilizando más de 4,6 millones en estos tres años de mandato entre las comunidades de aguas de la provincia, la Diputación lanza ahora un concurso escolar que dará a conocer entre los jóvenes de la provincia los retos sobre el consumo de un bien escaso como el agua y, al mismo tiempo, les ofrece la oportunidad de acercar su punto de vista sobre la sostenibilidad.