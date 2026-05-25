Tres de cada cuatro parroquias pierden población en Rodeiro, Agolada y Dozón

El respiro demográfico duró poco. Agolada, Rodeiro y Dozón vuelven a compartir signo negativo en el último dato oficial del Nomenclátor, correspondiente a 2025. Entre los tres concellos pierden 110 vecinos en un año. Agolada se deja 60 habitantes y baja a 2.225; Rodeiro pierde 25 y queda en 2.251; y Dozón cede otros 25, hasta los 949.

El vuelco más simbólico se produce entre Agolada y Rodeiro. En 2024, el primero había consumado el sorpasso tras tres ejercicios consecutivos de crecimiento, pero ahora pierde esa ventaja y vuelve a situarse 26 vecinos por debajo de Rodeiro. Sus dos capitales ganan seis habitantes, pero, eso sí, la agoladesa sigue siendo la más poblada, con 459, por los 393 de la rodeirense.

De las 24 parroquias de Agolada, solo cinco crecen y una se mantiene, frente a 18 en negativo. El mayor retroceso lo marca Ventosa, que se deja 16 vecinos y baja a 226, seguida de Brántega, con nueve menos; Borraxeiros, con ocho; A Baíña, con seis; y Vilariño, con cinco. En el lado contrario destaca Órrea, que gana seis habitantes y sube a 51; Ferreiroa, con cuatro más; y Berredo, Brocos y Trabancas, que suman uno.

En Rodeiro, el balance tampoco evita el signo menos. Catorce de sus veinte parroquias decrecen, dos se mantienen y cuatro crecen. La parroquia capitalina es la que tira del conjunto, con 15 vecinos más. También crecen San Xoán de Camba, con cinco más, y Santa Baia de Camba y Río, con uno. En el extremo opuesto aparece San Salvador de Camba, que pierde diez; O Salto, seis; y Arnego y Az, cuatro cada una.

Seis de las ocho parroquias de Dozón retroceden, una se mantiene y solo otra crece: As Maceiras, que gana cinco habitantes, gracias al avance de Parada, que pasa de siete a trece. A O encabeza el retroceso, con ocho menos, seguida de O Sisto, que cede seis; Bidueiros, cinco; y Dozón y Vilarello, cuatro.

La despoblación se deja ver también en las aldeas más pequeñas. Los lugares con menos de diez habitantes –sin contar los abandonados– suben de 129 a 131. Entran en esa relación Quintá, en Dozón; Santo Domingo, en Sanguiñedo; Eirexe, en Brántega; Ferreiroa, en la parroquia homónima; A Ponte, en San Salvador de Camba; Ponte, en Pedroso; Romaces, en Río; y Aldea de Riba, en Riobó. Salen Parada, Cima de Vila, Órrea y Vilanova al superar la decena, mientras que Embeande y San Xoán de Camba dejan de contar población.

Estas dos últimas elevan a veinte la lista de aldeas abandonadas; las otras son Parrocha (San Salvador de Camba); Remesar (Carboentes); Devesa (Río); Vila do Fondo (Riobó); Devesa y Vence (Rodeiro); Casardixo (O Salto); A Baiúca (Vilela); Cendoi, Quintas y Traspenas (Artoño); Casas Novas (Bais); A Torre (Borraxeiros); Casquive, Devesa y Quián (Carmoega); Sisto (Órrea); y Pallota (Bidueiros).

Población por lugares en 2025

RODEIRO

Álceme (132, 3 menos que en 2024). Álceme (29), Campo de Rañestras (13), O Carballo (5), A Latiza (18), Paredes (21), Rañestras (46).

Arnego (100, -4). Casar de Seta (17), Cuñarro do Cabo (9), Cuñarro do Medio (16), Farán (24), Mourigás (18), Padín (6), Toiriz (10).

Asperelo (139, -3). Asperelo (22), Barrio (26), Caxide (4), Couso (45), Ourín (29), Pereira (13).

Az (97, -4). Areán (7), Az (17), Cristimil (20), Mamoelas (13), Río de Camba (7), Vilarmaior (7), Vilameá (6), Villaravide (1), Vistuíde (19)

Camba, Santa Baia (82, +1). Barrio (3), Loureiro (12), Santa Baia (31), Subigrexa (24), Verlás (6), Vilaxuste (6).

Camba, San Salvador (83, -10). Agrochouso (6), Fondevila (6), Fornas (9), Melide (11), Parrocha (0), A Ponte (9), San Salvador (4), Toiriz (12), Xabalde (20), Xabaldiño (6).

Camba, San Xoán (114, +5). Aboldrón (21), Ermida (38), Fervenza (13), Fontelas (6), Lamas (13), Lamazares (5), San Xoán de Camba (0), Vilameá (5), Vilanova (13).

Carboentes (157, -2). Agrosagro (21), Alén (2), As Antas (9), Bardelás (14), Baroncelle (24), Barregallos (16), Carboentes (28), Castugares (10), Mariñaos (5), Mesón de Augalevada (2), Remesar (0), Torre de Carboentes (26).

Fafián (60, -3). Aciveiro (5), Cubelos (7), Fafián (15), Outeiro (9), Trasulfe (15), Vilachá (9).

Guillar (125, =). Adelán (25), Arcas (34), Guillar (18), Outeiro (20), A Torre (16), Os Vilares (12).

Negrelos (112, -3). Barbeitos (24), Negrelos (31), Penerbosa (15), Rubiás (7), Vilameá (27), Lama de Mena (4), Puza (4).

Pedroso (70, -1). Eirexe (7), Laxas (23), Pazos (18), Penela (13), Ponte (9).

Pescoso (120, -2). Achacán (3), Cabanas (10), Corroliño (18), Coto (5), Paredes (7), Pescoso (5), Quintá (19), Saa (35), Santa Mariña (7), Suíme (11).

A Portela (51, -3). Borrigueiro (3), Coreixas (13), Perros (5), Portasilva (1), A Portela (25), Vilafrío (4).

Río (114, +1). Barbeitos (24), Casasoa (1), Devesa (0), Feira (30), Leboro (27), Mouriz (15), Romaces (7), Veiga (3), Vilar (7).

Riobó (31, -1). Aldea de Baixo (15), Aldea de Riba (9), O Campo (7), Vila do Fondo (0).

Rodeiro (474, +15). Cavada (3), Devesa (0), Eirexa (4), Gaiola (35), Ramos (5), Rodeiro (393), Veigas (15), Vence (0), Vila (19).

Salto (94, -6). Alemparte (16), Calque (27), Casares (5), Casardixo (0), Couto (2), Espasante (6), Faílde (25), Granxa (8), As Quintas (2), Santas (3).

Senra (20, -2). As Povanzas (4), San Paio (12), Senra de Baixo (1), Senra de Riba (3).

Vilela (76, =). Bagarelas (21), A Baiúca (0), Cantelle (7), Saborín (18), Vilela (30).

AGOLADA

Agra (34, -2). Abaixo (20), Pereiro (14).

Artoño (91, -2). Artoño (19), Ascontra (1), Buxel (30), A Capela (18), Cartas (6), Cendoi (0), Outeiro (11), Quintas (0), Traspenas (0), Vilar (6).

A Baíña (50, -6). Albergue (21), Brandariz (5), Braña (12), Casas Novas (5), Castro (3), Eirexe (2), Martiña (2).

Bais (33, -2). Cacharenzo (2), Casas Novas (0), Costela (12), Sampaio (19).

Basadre (36, -1). Outeiro de Reis (4), A Lama (2), San Estevo (9), Santa María (4), Souto (17).

Berredo (88, +1). Barrio (3), Casiñas (26), A Cornella (16), Eirexe (18), Quintá (25).

Borraxeiros (225, -8). Barrio do Carme (19), Bugalleira (12), Cabanelas (8), Castro (4), Couso (21), Cristín (18), Ermida (11), Meixide (11), As Penelas (3), O Quinteiro (37), Reboredo (5), Regotraveso (24), Sa (2), San Miguel (9), A Torre (0), Vila (13), Vilanova (22), A Ponte do Muíño (6).

Brántega (86, -9). Casal (6), Castro (7), Feira Nova (32), Fondo de Brántega (5), Eirexe (9), Moas (13), Sobrado (7), As Torres (2), Vilanova (5).

Brocos (47, +1). Barrio (4), Brocos (26), Bugallal (3), Marquesado (7), Quintela (7).

Carmoega (48, -1). Casquive (0), Devesa (0), Filgueira (2), Eirexe (18), Paradela (8), Pazos (13), Quián (0), Santandré (7).

Eidián (91, -3). Amance (35), Basadroa (33), Eidián (16), Galegos (7).

Esperante (68, -2). Esperante (33), A Penela (20), San Cibrao (15).

Ferreiroa (559, +4). Costa (15), Ferreiroa (9), Fonte de Cántaras (54), Agolada (459), Bidueiros (22).

Gurgueiro (24, -4). Gurgueiro (17), Laxosa (5), San Miguel (2).

Merlín (30, =). Marcelín (19), Merlín (3), Vila Grande (8).

Órrea (51, +6). Carromao (12), Cima de Vila (11), Costela (5), Órrea (10), Pallares (5), Sisto (0), Vilariño (8).

Ramil (35, -2). Outeiro (16), Ramil (19).

Santa Comba (66, -3). Astrar (12), Carral (14), Castro (2), Garlín (12), Quintela (16), Santán (3), Valadoiro (7).

O Sexo (38, -1). Costa (9), O Sexo (19), Souto (10).

Sesto (28, -4). Campo (14), Sesto (14).

Trabancas (116, +1). Aián (16), Couso (4), Lamas (17), Romariz (13), Trabancas (15), Trascastro (38), Val (13).

Val (63, -2). Castro (5), Sa (8), Sangorza (18), Val (13), Vilameá (19).

Ventosa (226, -16). Axiaz (18), Buxán (12), Cartimil (27), Eirexanova (10), Laxe (79), Monte (29), Quintela (12), Río (6), Trailamas (16), Vilar (17).

Vilariño (92, -5). Belpellós (28), Eirexe (7), A Lagoa (37), Vilariño (11), A Ponte Vilariño (9).

DOZÓN

As Maceiras (37, +5). Carballeira (13), Maceiras (11), Parada (13).

A O (170, -8). Abeledo (12), Aldea de Arriba (3), Cadabal (10), Candedo (9), O Castro (100), Edreira (4), Mizoite de Abaixo (21), Mizoite de Arriba (6), Reboredo (5).

Bidueiros (100, -5). Amear (15), A Gouxa (21), Pallota (0), Ruiriz (30), San Martiño (14), Bidueiros (20).

Dozón (147, -4). Carballo (2), Cardelle (16), Cubelos (18), Diz (20), Dozón (10), Embeande (0), Mosteiro (11), Nogueiras (24), Piñeiro (23), Quintá (9), Rebordecovo (3), Riazó (11).

Saa (139, =). Amedo (27), Lama (30), Moi (41), Parte (22), Saa (16), As Penas (3).

Sanguiñedo (81, -3). Bouzas (1), Cardoufe (4), Eirelo (7), Sanguiñedo (34), Santo Domingo (9), Seixas (14), Zudreiro (12).

O Sisto (216, -6). Barrio (36), Corredoira (5), Igrexa (45), Paredes (11), Pereiró (22), Pidre (25), Reboredo (34), Requeixo (3), Sestos (23), Quella (12).

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