El sorteo 'Mi día' de la ONCE deja en A Bandeira un premio de 3.000 euros

Sandra Villar Moure vendió este viernes en A Bandeira un boleto premiado con 3.000 euros en el sorteo 'Mi día', de la ONCE. Este boleto premia la fecha favorita de la persona ganadora, que en este caso es un cliente habitual que reside en la localidad. Villar Moure está cubriendo una baja en el puesto de la rúa Xeral, y ya en la semana precedente vendió otro boleto que resultó ganador de 5.000 euros en el Cuponazo. «El boleto acertó las cuatro últimas cifras; si acertase las cinco, tendría 40.000 euros de premio», explica.

Lleva poco más de un año trabajando en la ONCE y desde entonces también trajo suerte a otra persona, en este caso en Lalín y con una gratificación de 35.000 euros.

'Mi día' es un juego diario en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación tiene asignada de forma automática un número de la suerte entre el 1 y el 11. El importe de la combinación es de un euro. Al igual que las demás loterías seguras, sociales y responsables de la ONCE, puede adquirirse en los puestos de los 21.000 vendedores y vendedoras de la entidad, así como en el sitio web www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.