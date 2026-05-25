La Semana Verde cabalga entre rapas, pura raza y un pájaro azul de leyenda

La Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia volverá a mirar al caballo como uno de los grandes protagonistas de su vertiente más lúdica. La 48ª edición del certamen, que se celebrará del 4 al 7 de junio en el recinto ferial de Silleda, incorporará un amplio programa ecuestre en el que convivirán la tradición, la cría selectiva, la doma y el espectáculo familiar.

Uno de los ejes será el XIII Concurso Internacional de Caballos de Pura Raza Árabe, organizado por la asociación gallega de esta raza. Bajo la denominación Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C, el certamen distinguirá a los mejores ejemplares en diferentes categorías, desde puros egipcios y puros spanish hasta potras, potros, yeguas y sementales nacidos en Galicia. También se premiarán aspectos como la mejor cabeza, los mejores movimientos y el trabajo de presentadores amateurs y profesionales, con reconocimientos finales como el best in show y el campeón absoluto.

Espectáculo ecuestre en el ring ferial. / Cedida

La fuerza más ancestral llegará de la mano de los caballos de Pura Raza Galega. La asociación de criadores Puraga volverá a llevar a la feria una rapa das bestas, para la que se habilitará un curro en el que grupos de aloitadores inmovilizarán a varias yeguas del monte y les cortarán crines y colas siguiendo técnicas seguras para personas y animales. Esta presencia se completará con el Concurso Morfológico Oficial Cabalo Pura Raza Galega.

El programa incluirá además una exhibición de doma de alta escuela, con trabajos de riendas largas pie a tierra y doma clásica a cargo de caballos de Pura Raza Galega vinculados a la sección Dragóns de Santiago. La propuesta contará con el copatrocinio de los fondos europeos Feader «Europa Invierte en el Rural», el Ministerio de Agricultura, la Xunta de Galicia y Puraga.

Los más pequeños también tendrán su espacio con el taller Los cuidados del poni, una actividad pensada para acercarles al mundo ecuestre a través del cepillado, el trenzado y el paseo a la cuerda de ponis de razas shetland y mini shetland.

El broche final lo pondrá Paco Martos Horse Show con La leyenda del pájaro azul, un espectáculo que llega por primera vez a la Semana Verde tras el éxito de sus anteriores propuestas en la feria. La función narra la búsqueda espiritual de un rey nórdico mediante una experiencia inmersiva con más de 25 animales en escena, entre caballos, ponis, aves rapaces, perros checoslovacos y especies exóticas.

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La doma de alta escuela se mezclará con ejercicios de riesgo como la posta húngara, en la que Paco Martos cabalga sobre dos caballos al mismo tiempo, con un pie sobre el lomo de cada uno. Una imagen de equilibrio y destreza para cerrar un programa que convertirá de nuevo a Silleda en punto de encuentro entre la tradición ecuestre gallega y el espectáculo contemporáneo.