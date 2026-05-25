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Raúl Santamaría busca avales en Lalín

El aspirante a liderar la cantera del PP pontevedrés continúa su campaña de recogida de avales y presentación de propuestas.

Raúl Santamaría, con militantes de NNXX de Deza, en un encontro en Lalín.

Raúl Santamaría, con militantes de NNXX de Deza, en un encontro en Lalín. / FDV_Externas

Fran Campos

Lalín

Raúl Santamaría centró en Lalín una nueva parada de su campaña para optar a la presidencia de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia de Pontevedra. El diputado autonómico continúa así su ronda por las comarcas para recoger avales y presentar su proyecto político de cara al congreso provincial del 12 de junio.

Durante el encuentro con la militancia del Deza, Santamaría destacó el apoyo recibido y la importancia de la agrupación local dentro de la estructura provincial: “é unha das máis importantes da provincia e vai ter un papel relevante no equipo”. Además, subrayó el espíritu de su candidatura: “Hoxe en Lalín, xunto aos compañeiros e compañeiras da comarca do Deza, seguimos avanzando neste ilusionante camiño coa recollida de avais e compartindo o proxecto que queremos”.

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El candidato apuesta por una organización “baseada na unión, na participación” y con protagonismo de la juventud para afrontar los retos electorales de 2027.

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