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Porco á brasa para 360 personas en Guimarei

Porco á brasa para 360 personas en Guimarei |

Porco á brasa para 360 personas en Guimarei |

La Festa do Porco á Brasa de Guimarei reunió a más de 360 comensales en la cena celebrada pasado este sábado que se completó con música y el sorteo de 50 premios, como jamones, vinos o vales descuento.

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