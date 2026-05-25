La obra del Manuel Regueiro cumple plazos y estará para la pretemporada

Las obras de reforma del estadio Manuel Regueiro marchan a buen ritmo, tanto que podrían estar finalizadas a comienzos del próximo mes de junio. En los últimos quince días la constructora Taboada y Ramos ha intensificado los trabajos, con un gran avance en la construcción de la nueva grada para los aficionados y del cierre. A estas alturas ya solo quedan los últimos detalles, como la colocación de la chapa del tejado de la grada, las nuevas cubiertas para los banquillos, algunas redes para recoger balones o las butacas. Teniendo en cuenta estos avances, desde el departamento municipal de Deportes confían en que el campo esté listo para el comienzo de la temporada que viene.

El principal cambio en esta reforma es la construcción de una nueva grada en obra, cubierta y mucho más amplia que la metálica que había hasta ahora en este recinto deportivo. Se trata, sin embargo, de una grada algo más baja, por lo que los banquillos pueden entorpecer la vista del terreno de juego a los espectadores. Para solucionar este problema se analizan dos opciones, cambiar los banquillos para el lado contrario del campo, donde tendrían el viento de cara, o bien mover los banquillos unos metros hacia los córners. La nueva instalación podrá acoger, aproximadamente, a 350 personas.

También llama la atención la retirada de todo el cierre perimetral, ya que el anterior estaba muy castigado por los temporales. Además, se ha creado un nuevo baño adaptado a las puertas del campo y se ha realizado un importante lavado de cara en los vestuarios, con nuevas puertas, inodoros y enchufes. Además, se realizaron mejoras de fontanería.

Cabe recordar que los trabajos, que comenzaron durante el mes de febrero, se han ido compaginando con los entrenamientos y partidos de los diferentes equipos que utilizan esta instalación.

Nuevo cierre en la parte trasera del campo. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El siguiente objetivo dentro de las mejoras previstas en los campos de fútbol de A Estrada es el Novo Municipal. En este caso, el Concello cuenta con fondos de la Deputación de Pontevedra para cambiar el deteriorado tapete y colocar una nueva iluminación. Se trata de dos demandas que el Club Deportivo Estradense, principal usuario de esta instalación deportiva, lleva repitiendo en los últimos años. El proyecto está en fase de tramitación.

Asimismo, está previsto realizar mejoras en el campo de Nogueira, en donde se instalará la grada móvil que se retiró del Manuel Regueiro. Hasta ahora este campo carecía de una grada al uso.

Mantenimiento de campos

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También en relación a los campos de fútbol estradenses, el gobierno local acaba de adjudicar el contrato de mantenimiento y conservación de los campos de césped artificial de San Martiño en Callobre, Novo Municipal de A Estrada, Manuel Regueiro de A Estrada y Nogueira de Santa Cristina de Vea. La empresa ganadora del concurso ha sido Medulio Servicios y Obras SL, con un importe total ofertado (impuestos incluidos) de 18.873 euros.