Forestal
Medio Rural explica en Lalín sus medidas para apoyar la producción de castaña
El colectivo organizó dos charlas sobre el cambio climático y los tratamientos contra la avispilla
La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, asistió este domingo a la jornada técnica de la Asociación galega das Castañas e dos Soutos en la que se abordó el cambio climático y su impacto en este fruto, así como los tratamientos preventivos contra la avispilla. La sesión, en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, de Lalín, sirvió además para celebrar una asamblea extraordinaria.
Piñeiro indicó que desde la Consellería do Medio Rural está en marcha un programa estratégico para la producción de castaña, enmarcado en el Plan Forestal de Galicia 2021-2040. Dicha iniciativa permite trabajar con agrupaciones forestales de gestión conjunta para impulsar las plantaciones de 'soutos', y habilita además una línea de ayudas para mejorar las parcelas tradicionales y plantar castaños para fruto.
Por otra parte, para el periodo 2026-207 están convocadas unas ayudas de silvicultura, con 15 millones de euros, y que cuentan con una línea específica para rehabilitar sotos tradicionales. Al evento se desplazaron además el alcalde, José Crespo, y la teniente de alcalde, Paz Pérez.
- Los científicos alertan de que el megayacimiento de gas entre Mauritania y Senegal, la infraestructura más profunda de África, pone contra las cuerdas a la pesca
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Aspas se emociona al verse de niño en el vídeo que anunció su renovación: «Mi padre me silba en Balaídos y ya sé dónde está»
- El Celta cancela por la alerta amarilla la fiesta previa al partido ante el Sevilla
- Cuarenta años de excelencia en la mesa
- El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
- Pontecesures, familia y todo el baloncesto gallego despiden a Seijas