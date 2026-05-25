Medio Rural explica en Lalín sus medidas para apoyar la producción de castaña

La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, asistió este domingo a la jornada técnica de la Asociación galega das Castañas e dos Soutos en la que se abordó el cambio climático y su impacto en este fruto, así como los tratamientos preventivos contra la avispilla. La sesión, en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero, de Lalín, sirvió además para celebrar una asamblea extraordinaria.

Piñeiro indicó que desde la Consellería do Medio Rural está en marcha un programa estratégico para la producción de castaña, enmarcado en el Plan Forestal de Galicia 2021-2040. Dicha iniciativa permite trabajar con agrupaciones forestales de gestión conjunta para impulsar las plantaciones de 'soutos', y habilita además una línea de ayudas para mejorar las parcelas tradicionales y plantar castaños para fruto.

Por otra parte, para el periodo 2026-207 están convocadas unas ayudas de silvicultura, con 15 millones de euros, y que cuentan con una línea específica para rehabilitar sotos tradicionales. Al evento se desplazaron además el alcalde, José Crespo, y la teniente de alcalde, Paz Pérez.