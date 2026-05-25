Música
Festival de bandas de A Estrada
La Praza del concello de A Estrada se llenó en el II Festival de Bandas, con numeroso público que soportó estoicamente las altas temperaturas. Participaron la Banda Municipal da Estrada, la Banda da Escola de Música de Rianxo y la Unión de Guláns que homenajearon al director y músico, Rogelio Groba. El acto refuerza los lazos culturales entre A Estrada y Rianxo, avanzando en el proceso de hermanamiento.
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